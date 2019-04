Gänsehaut bei Fans garantiert

Scheidental.Wieder einmal haben es die „Heebie-Jeebies“ geschafft, bei der fünften Scheidentaler „Irish Folk-Nacht“ ihrem Namen alle Ehre zu machen. Denn „It gives me the heebie-jeebies“ bedeutet übersetzt in etwa „dabei bekomme ich eine Gänsehaut“. Und genau das verursachten die vier Musiker mit ihrer mitreißenden Folkmusik, untermalt von einer Diashow mit Bilder der irischen Landschaft im Sportheim, das die Organisatoren aus dem Förderverein des VfR zum Irish Pub umgestaltet hatten. Schnell hatte sich der Pub mit Fans gefüllt.

Wie dem Background der Band mit Martin „Mike“ Müller, Michael „Mikel“ Pascuzzi, Tina Czemmel-Zink und Franz Lechner zu entnehmen war, beschreibt „It gives me the heebie-jeebies“ ein Grundgefühl der vier Musiker, wenn sie ihre Musik machen und das Publikum nicht nur mit einbeziehen, sondern regelrecht mitreißen. Denn die irischen Songs, Chantys, Balladen, Jigs, Reels und Polkas gehen unter die Haut und so manches Lied sorgt für jede Menge Gänsehaut. So entstand der Name „Heebie-Jeebies“.

Franz Lechner, der seit Mai 2014 bei den „Heebie-Jeebies“ spielt, ist das „jüngste“ Mitglied und verleiht der Musik mit seiner Geige das gewisse Etwas. Als studierter Musiker schafft er es, zu jedem Stück die passenden Töne zu finden, und so begeisterte das quirlige Quartett auch dieses Mal wieder sein Scheidentaler Publikum, das überwiegend den jeweiligen Takt mit dem Fuß mitwippte, und zwar gleichermaßen im Stehen wie im Sitzen.

Mit Gesang, Gitarren, Mundharmonika, Bodhran, Cajon, Tambourin, Shake-Ei und Geige präsentierten die vier Musiker ein ebenso mitreißendes wie abwechslungsreiches Programm mit Gesangsstücken wie „Whiskey in the jar“, „Black is the color“, „Back home in Derry“, „Lord of the dance“, „Siul a ruin“ (ein Lied in gälischer Sprache) und natürlich dem für Irland typischen „Molly Malone“. Aber auch die Instrumentals kamen in einer gelungenen Mischung wie versprochen, nicht zu kurz: ob langsam, schwungvoll und mitreißend oder einer Mischung aus beidem – das Gänsehautfeeling war immer garantiert. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019