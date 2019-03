Gäste hoben gute Beratung und Betreuung hervor

Mudau.„Als großer Sozialverband werden wir uns auch im Ortsverband dafür einsetzen, dass auch im Neckar-Odenwald-Kreis ein Pflegestützpunkt eingerichtet wird, wo Menschen mit Handicaps eine unabhängige gute Beratung im Rahmen von Sozialfragen erhalten“, so Franz Brenneis in seiner Funktion als Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Mudau im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

In seinen Ausführungen sprach der Ortsverbandsvorsitzende die Hauptthemen „Pflege und Rente“ an und forderte, dass die Investitionskosten in und an den Pflegeheimen nicht auf die Heimbewohner oder ihre Angehörigen umgelegt werden.

Als weitere Themen sprach er die Erhöhung der Renten an und informierte darüber, dass zurzeit im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Mudauer Rathaus „Barrierefreiheiten“ eingebaut werden. Bei weiter anhaltender Tendenz nach oben gehören dem Ortsverband momentan 262 Mitglieder an.

Über die Inhalte der Aktivitäten berichtete Schriftführerin Waltraud Gaibler. Sie erinnerte an die Präsenz bei Jubiläen, Geburtstagen, Beerdigungen und an die Inhalte der Sitzungen des Kreis- und Landesverbandes. Besprochen und organisiert worden waren ein Kaffee- und Vespernachmittag und der Jahresausflug zum Frankfurter Flughafen. Vorstandsmitglieder nahmen an einer Podiumsdiskussion im Mosbacher Landratsamt zum Thema „Pflegebedürfnisse, Beratung und Unterstützung im Alltag“ und am runden Tisch beim DRK-Kreisverband in Mosbach teil.

Ursula Damm hatte als Frauenvertreterin an einer Info-Veranstaltung in Mosbach teilgenommen und am Volkstrauertag legte man nach einer Trauerfeier einen Kranz am Ehrenmal nieder. Weiter erinnerte die Schriftführerin an die beliebte Vorweihnachtsfeier.

Kassiererin Elke Habedank berichtete, dass man über zufriedenstellende Finanzen verfüge. Da Fridolin Schwab und Paul Drabinski keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand Entlastung.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Ortsverbandsvorsitzender Franz Brenneis, stellvertretende Vorsitzende Liane Merkle, Kassenwartin Elke Habedank, Schriftführerin Waltraud Gaibler, Kassenprüfer Fridolin Schwab und Paul Drabinski, Vertrauensperson Frauen Ursula Damm, Vertrauensperson Rentner/Behinderte Kurt Habedank, Beisitzer Leo Damm und Günter Russ.

Mit der Verdienstnadel und Ehrenurkunde des Sozialverbandes wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Helga Fabrig, Klaus Fabrig, Manfred Fabrig, Christine Fischer, Hilmar Rechner, Ruth Haueis und Uwe Schnabel ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Ursula Hohn, Leontine Henn und Erich Rögner geehrt.

In den Grußworten der Gäste wurde die gute Beratung und Betreuung des Ortsverbandes hervorgehoben und die Tatsache gewürdigt, dass man für Sozialfragen einen direkten Ansprechpartner vor Ort habe.

Ulrich Matthe überbrachte die Grüße des Kreisverbandes und dankte den Verantwortlichen für ihr soziales Engagement. Hans Androsch hob die harmonische Zusammenarbeit der beiden Ortsverbände Mudau und Schloßau hervor.

Besonderer Höhepunkt: Zum Abschluss der Versammlung dankte Franz Brenneis den Wirtsleuten Gundi und Angelo Link-Di Lenarda, deren „Rose“ bald ihre Pforten schließen wird, für die jahrzehntelange familiäre Gastfreundlichkeit mit einem Präsent. L.M.

