Gartenhäuschen aufgebrochen

Mudau.Ein Zusammenhang besteht möglicherweise zwischen Straftaten, die in der Nacht auf Samstag in Mudau begangen worden sind. In der Steinbacher Straße wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag im Bereich des Ortsausgangs zwei Gartenhäuschen brachial aufgebrochen. Ob etwas fehlt, muss noch ermittelt werden. Es entstand aber Sachschaden an den Türen. Im gleichen Zeitraum wurde versucht einen an einer Scheunenwand in der Amorbacher Straße angebrachten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der bislang unbekannten Person gelang es nicht an das Bargeld zu gelangen. An dem Automaten entstand aber hoher Sachschaden. Zeugen sollten sich bei der Polizei, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019