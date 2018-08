Mudau.„Wie hast Du denn Deine bisherigen Frisörbesuche empfunden? Wie würdest Du den am liebsten Deine Haare tragen?“ So einige der Fragen, die Sandra Kuhn vom Mudauer „Hair-Design“ den zehn Mädchen stellte, die alle großes Interesse an ihrem Frisuren- und Schminkworkshop im Rahmen des Sommerferienprogramms 2018 zeigten.

Denn ziemlich schnell, nachdem sie noch etwas über die Geschichte des Friseurberufs erfahren hatten, schritten die Mädels selbst zur Tat. Sie wurden kreativ, indem sie Fingernägel verziert und Kosmetikversuche zu Papier gebracht hatten. Im Anschluss daran haben sich die Kinder gegenseitig frisiert und dabei Tipps vom Profi erhalten.

Zum Abschluss gab es für alle eine Farbsträhne mit Haarkreide und Frisuren mit dem Locken- oder Glätteisen. Wie immer war es ein erlebnisreicher Ferienprogrammtag, nach dem sich die Mädchen wie kleine Prinzessinnen fühlten. L.M.

