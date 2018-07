Gemeindepokal geht an den FC Schloßau

Anzeige

Zuvor hatten sich die AH-Mannschaften vom FC Schloßau und TSV Mudau duelliert und am Samstagnachmittag stand der Humor im Mittelpunkt bei den zehn Teams der „Schernemer Gaudiolympiade“. Sieger wurde das Team „Captain Raffis drunken sailors“. Der sportliche Teil am Sonntag begann am Morgen mit Bambinispielen, anschließend folgte ein F-Juniorenturnier. Großer Beliebtheit erfreute sich auch das Kinder-Bungeetrampolin und die Hüpfburg. Den Abschluss bildeten die Fußballspiele der ersten Runde des Rothaus-Pokals: Auerbach/Rittersbach setzte sich deutlich mit einem 6:0-Kantersieg gegen die SG Scheidental/Wagenschwend II durch. Der SV Wagenschwend musste sich gegen den SV Osterburken mit 0:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Viel Spaß bereitete am Montag der Kindernachmittag. Für einen unterhaltsamen Abend sorgten zum Abschluss die „Schloßauer Musikanten“. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.07.2018