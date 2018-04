Gemeinsam den Frühling nach Schloßau geholt

Anzeige

Schloßau.Der Beifall für die Schloßauer Musikanten an ihrem schon traditionellen Osterkonzert war so ohrenbetäubend wie die Begeisterung des Publikums groß ob der unglaublichen Leistungen der Musiker an ihrem „Abend der Solisten“.

Dirigent Uwe Prokisch war es auf das Beste gelungen, die Leistungen wirklich jeden Registers seiner tollen Kapelle durch die Auswahl der Stücke hervorragend ins Rampenlicht zu stellen.

Musikverein Schloßau ehrte langjährige Mitglieder So traditionsreich wie das Osterkonzert der Schloßauer Musikanten sind auch ihre Ehrungen verdienter Musiker durch den Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB), den Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland sowie den Verein selbst in diesem würdigen Rahmen. So lobte Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbandes den Mut und das Selbstvertrauen von vier jungen Musikern, sich dem immensen Prüfungsumfang des silbernen Leistungsabzeichens zu stellen und mit Bravour zu bestehen: Kevin Böhle (Flügelhorn), Erich Hess (Trompete) sowie die Klarinettistinnen Sina Gornik und Jessica Böhle wurden durch den BDB und den Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland mit dem Leistungsabzeichen in Silber gewürdigt. Ein großes Dankeschön richtete Münkel im Namen beider Verbände an die Musiker Ronald Schüssler (Tenorhorn) und Jürgen Müller (Trompete), die für 40 Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurden. Tamara Müller erhielt für die Rückenstärkung ihres Mannes Blumen. Christian Münch schloss sich im Namen des Vereins mit Präsenten für alle Geehrten gerne an. L.M.

Unter der gekonnten Moderation von Sina Gornik eröffneten sie das Konzert mit dem modernen Marsch „Firmament“ der Oberpfälzer Blechapostel, bevor sie mit „The Sound of Silence“ sinfonischen Rock vom Feinsten präsentierten.