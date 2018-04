Gemüse als Hauptgericht verboten

Anzeige

Steiler Mitgliederanstieg

Ein weiteres Highlight waren beim ersten Treffen im Frühjahr 2013 brasilianische Steaks, verbunden mit Caipirinha-Variationen. Bereits damals wuchs die Zahl innerhalb von wenigen Monaten von 19 Gründungsmitgliedern auf 30 aktive Grillsportler. Die Gründungsversammlung fand im Winter 2013 im Sportheim des FC Schloßau statt, welches bei Treffen stets genutzt wird. Mittlerweile umfasst die Abteilung 60 Grillsportler.

Alle Mitglieder des Grillsportvereins sind bereits in anderen Abteilungen des FC aktiv, was grundsätzlich bei Terminfindungen zu berücksichtigen ist. Daher finden die Treffen in unregelmäßigen Abständen, aber mehrmals jährlich statt und sind ein Anziehungspunkt für Mitglieder unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Das bestätigt der verantwortliche Sven Scheuermann auch als wesentlichen Unterschied des Grillsportvereins zu gängigen Abteilungen in Sportvereinen. Abteilungen seien oft nach Alter und Geschlecht gruppiert. „Eine Abteilung mit Beteiligungsmöglichkeiten und Offenheit für alle Mitglieder zu schaffen, war das Hauptkriterium bei der Entwicklung der Idee, die Geselligkeit innerhalb des Vereins nachhaltig zu stärken“ so Scheuermann weiter.

Kooperation mit dem Jugendkeller

Zum Start 2013 finanzierte die Grillsportabteilung den Bau ihres Hähnchen-Grills teils aus eigenen Mitteln, erhielt aber auch finanzielle Unterstützung durch den Hauptverein. Zudem findet eine regelmäßige Kooperation mit dem Jugendkeller Schloßau statt, mit dem beispielsweise ein Zelt angeschafft worden ist. Beim Bau eines selbst entworfenen Spanferkelgrills im Jahr 2017 wurden auch Teile aus alten Grills des Jugendkellers verwendet. Der Grill war seit Fertigstellung bereits bei den verschiedensten Festlichkeiten im Einsatz.

Die Grills mit Zelt und Heizung können von den verschiedenen Abteilungen, aber auch von Grillsportlern privat für Feiern geliehen werden. Bei Treffen wird gemäß der vereinseigenen Satzung gefeiert, in der die „stetige Verbreitung des Grillsports“ als Vereinszweck festgehalten wurde.

Zudem ist es laut dieser untersagt, Gemüse als Hauptgericht zu grillen oder auch Grillgut aus dem Supermarkt zu beziehen. Weiterhin besagt sie unter anderem, dass der Bezug der Speisen nur aus zertifizierten Metzgereien gestattet ist und die Zubereitung nur in Ausnahmefällen mit Gas- oder Strom betriebenen Geräten erfolgen kann. Einladungen zu Treffen des Vereins enden meist mit „Allzeit gut Schwein wünscht der Grillsportverein“. rak

