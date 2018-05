Gesundheitspädagogisches Theater im Klassenzimmer

Anzeige

Sinne werden trainiert

Auf der Bühne werden die Sinne trainiert. Als Schauspieler braucht man eine empfindsame Wahrnehmung. Beim Pantomimenspiel sind die Augen hellwach, beim Sprechtheater punkten die richtigen Worte und der Mund wird zum Hauptdarsteller.

Beim Klangtheater werden die Szenen musikalisch dargestellt. Nur mit feingestimmten Ohren können schöne Klanggeschichten entstehen. Beim Improvisationstheater braucht man neben Reaktionsgeschwindigkeit vor allem Empathie für seine Mitspieler.

Eine besondere Herausforderung für die moderne Mediengeneration ist der Umgang mit der enormen Reizfülle. Das Gehirn zu stimulieren ohne es zu überfüllen, die Sinne sensibel und wach zu halten ohne sie mit der Flut der Eindrücke zu überfordern . Stopp heißt es jetzt: „Das kommt mir nicht in die Tüte“!

Eine Shopping-Tour der Werte wird inszeniert. Viele bunte Tüten haben Ihren Auftritt.

Heraus kommen nicht die käuflichen Waren der Supermärkte, sondern phantasievolle Geschichten rund um all das, was es nicht zu kaufen gibt: Freundschaft, Familie, Glück, Liebe und Gesundheit. Begleitend zum BildungsTheater 2018 findet am Montag, 4. Juni um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema „Rundum gesunde, glückliche Kinder in der modernen Wohlstandszeit“ an der Grund- und Hauptschule Mudau statt.

Willkommn sind alle Eltern, Erzieher, Großeltern und andere Interessierte. „Die Voraussetzung für Zufriedenheit, Glück und Gesundheit werden in der Kindheit gelegt und sind Teil der Erziehung im Elternhaus“, so Referentin Iréne Greiner, Pädagogische Psychologin und Leiterin Elternschulen.

Der Vortrag wird der Frage nachgehen, welche Basics für Eltern wichtig sind, damit sich ihre Kinder in der heutigen Zeit zurecht finden und die nötigen Fähigkeiten erwerben um glücklich und gesund zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018