Glaskünstlerin trifft auf Musikvirtuosen

Anzeige

Mudau.„Musik und Glas“, passt das zusammen? Diese Frage beantwortet die renommierte Künstlerin Jarmila Manko mit einem klaren: „Ja natürlich“. Auch interessierte Zuhörer sind eingeladen, sich diese Frage selbst zu beantworten – und zwar im Rahmen eines Konzerts des Ensembles „Brass Collection“ am Sonntag, 6. Mai, um 16 Uhr im Außenbereich des Atelierhauses von Jarmila Manko in der Mudauer Industriestraße.

Als Rückblick ihres Schaffens stellt die Glasvirtuosin ihre Werke als Jahresausstellung auf dem gesamten Gelände vor. Darunter natürlich auch ihre neue Passion, Glasschalen, und nicht zu vergessen, der neue Mankonelli-Kalender, der ihre Arbeiten die nächste Zeit weiter begleiten soll. Dies scheint ihr besonders wichtig in der Zeit, in der es kahl und kalt ist, damit die kleinen Mankonellis Farbe in die düstere Zeit bringen können.

Das Ensemble „Brass Collection“ ist ein Blechbläserquintett, dessen Mitglieder sich 1994 durch einen Wettbewerb, an dem auch die Musikschule Walldürn teilnahm, zusammenfanden. Durch die Fülle der Klangvarianten, die sich durch die klassische Quintettbesetzung von zwei Trompeten (Bernd Heß und Ralf Richter), einem Waldhorn (Matthias Nonnenmacher), einer Posaune (Heidi Fabrig) und einer Tuba (Jürgen Nummer) ergeben, können die Instrumentalisten auf verschiedensten Veranstaltungen agieren.