Größter Freiluft-Experimentier-Pfad bei der Wildenburg

Mudau/Amorbach/Kirchzell.Im Wald unterhalb der Wildenburg entstehen zurzeit die ersten Stationen des sogenannten „Smart Pfad Odenwald“.

Auf einer Länge von 15 Kilometern sollen bis zum 13. Juli 45 Spiel- und Experimentierstationen enstehen und damit der größte Freiluft-Erlebnispfad zu den Bereichen Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft und Technik (MINT).

Die Initiatoren trafen sich am Donnerstag zum offiziellen Baubeginn. „Hier entstehen Experimentierstationen zum freien Forschen und Experimentieren“, kündigte Meike Wolf, Projektleiterin des Smart-Pfads bei der „Joachim & Susanne Schulz Stiftung“, an. „Die Natur kann hier konkret erlebt werden.“

„Wald erleben“

Die erste Station, die von einer Holzbaufirma aus Österreich unterhalb der Burgruine Wildenberg errichtet wird, ist schon fast fertiggestellt. Hier soll es um das Themenfeld „Wald erleben“ gehen.

Landrat Achim Brötel bedankte sich bei den Initiatoren des Projekts auch im Namen seines Miltenberger Kollegen. „Die Vorfreude auf das landkreis-, länder- und naturparkübergreifende Projekt ist groß“, betonte er.

So fördere der Naturpark Neckartal-Odenwald den baden-württembergischen Teil des Projekts mit rund 300 000 Euro. Die Mittel stammen von der Europäischen Union, dem Land Baden-Württemberg und der Glücksspirale. Gut die Hälfte der Kosten übernehme die „Joachim & Susanne Schulz Stiftung“ aus Amorbach.

Es sei auch gelungen, ein kleines, aber schönes Problem zu lösen. So ist an der geplanten Station „Hirtenquelle“ der vom Aussterben bedrohte Feuersalamander heimisch. Vor allem während der Bauarbeiten müsse man dieses Reptil besonders schützen. Dafür habe man eine Lösung gefunden, so dass dem Bau nichts mehr im Wege stehe.

Brötel bedankte sich bei der Schulz-Stiftung, den Kommunen Mudau, Kirchzell und Amorbach sowie bei allen, die zum Gelingen des Projekts beitragen.

Der „Smart Pfad Odenwald“ wird auf einer Gesamtlänge von 15 Kilometer Stationen für alle Altersgruppen, schwerpunktmäßig aber für fünf bis 15-Jährige bieten.

Damit sollen die Kinder für Themen aus Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik begeistert werden.

Mit dem „Smart Pfad Odenwald“ entsteht der längste Freiluft- Erlebnisart seiner Art in Deutschland. mb

