Gute Ausbildung und Ausrüstung unabdingbar

Anzeige

Scheidental.Auf ein anstrengendes, aber auch sehr erfolgreiches Jahr blickte die Abteilungswehr Scheidental zurück. In dessen Verlauf waren auch einige große Einsätze zu meistern. So lautete der Tenor nach den Berichten der Vorstandsmitglieder im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Linde“.

Abteilungskommandant Cornel Schwab resümierte die Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr und erwähnte unter anderem den Starkregen im Mai sowie den Großbrand nach einem Blitzeinschlag in einem landwirtschaftlichen Anwesen. Im Januar fegte eine Windhose in Unterscheidental durch den Bereich Oberdorfstraße und Neckarstraße und hinterließ dabei erhebliche Schäden an Gebäuden und im selben Monat musste man nach Steinbach zu einem Brandeinsatz in einem Seniorenheim ausrücken, beschrieb Schwab einige der Einsätze. Dabei sei deutlich geworden, wie wichtig eine gute Ausrüstung und eine gut ausgebildete Wehr sei.

Pflichtbewusstsein gelobt

Als Ausblick auf das laufende Jahr sei die Durchführung des Kreisjugendzeltlagers vom 13. bis 15. Juli im Bereich Feuerwehrhaus und Sportheim sowie die Behebung der im neuen Feuerwehrbedarfsplan bemängelten Dinge und diverse Sanierungen geplant. Zum Abschluss seines Berichts dankte der Abteilungskommandant allen Beteiligten für ihre Mithilfe, ihr ehrenamtliches Engagement und ihr Pflichtbewusstsein, sowie der Gemeinde und der Gesamtwehr für das harmonische Miteinander.