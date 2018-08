Gute Zusammenarbeit ist ihm „ein Herzensanliegen“

Anzeige

Mudau.Er war gerade 14 Jahr alt, und wie er selbst einräumt noch recht klein, denn gewachsen sei er erst später. Der damalige Bürgermeister Erich Bucher habe ihm am ersten Arbeitstag stolz die handbetriebene Umdruckmaschine im Rathaus vorgestellt, quasi als das seinerzeit schon eingesetzte Highendprodukt zur Vervielfältigung von Schriften.

Gewachsen ist Harald Grimm aber nicht nur in seiner Statur, mit der er heute noch viele überragt, sondern auch an den vielen und sehr unterschiedlichen Herausforderungen in seiner nun 50 jährigen Dienstzeit im Mudauer Rathaus.

So selten kommt es heute wohl vor, dass ein Beschäftigter 50 Jahre beim selben Arbeitgeber tätig ist, dass eine Ehrung im heutigen Tarifrecht schon gar nicht mehr vorgesehen ist, so der Bürgermeister bei seiner Laudatio auf Harald Grimm. Nach der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten von 1968 bis 1971 war er in fast allen Bereichen des Rathauses eingesetzt. Er hat noch auf der mechanischen Schreibmaschine das Melderegister geführt oder Lohnsteuerkarten geschrieben und war dann gefragt, als die ersten zaghaften Schritte zur Einführung der EDV in der öffentlichen Verwaltung unternommen wurden und die alte Buchungsmaschine in der Gemeindekasse in Rente ging.