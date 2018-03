Hobbygärtner von drei Fachleuten mit Informationen versorgt

Anzeige

Mudau.Mit dem jüngsten Baumschnittkurs der Siedler und Gartenfreunde Mudau in der großen Streuobstwiese entlang der Schloßauer Straße konnte sich eine große Zahl interessierter Hobbygärtner gleich von drei Fachleuten unterrichten lassen.

Kreisgartenfachwart Josef Püchner und die Gartenfachwarte Norbert Rippberger (Laudenberg) und Jutta Egge (Sennfeld) nutzten ihre Zeit und legten sofort nach der Begrüßung durch den kommissarischen Gemeinschaftsleiter Herbert Knapp los. Wie Püchner gerade bezüglich dieser relativ jung angepflanzten Streuobstwiese anmerkte, sei es nicht damit getan, neue Obstbäume anzupflanzen, denn diese bräuchten auch den richtigen Pflegeschnitt. Dies sei notwendig, weil nur durch die Neuausrichtung ein Rascher Aufbau eines Kräftigen Baumgerüstes und ein früher Ertragsbeginn erreicht werde. Des Weiteren könne man dem Baum auf diese Weise die physiologisch und arbeitstechnisch zweckmäßige Form geben.

Im Laufe des Nachmittags betonten die drei Fachleute, dass man grundsätzlich vom Württemberger Christbaumschnitt wegkommen und dafür den Palmer Öschbergschnitt bei diesen prächtigen Obstbäumen anwenden will. In der Ertragsphase sollten ausreichendes Wachstum und regelmäßige Fruchtbarkeit stet in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Früchte sollten den Anforderungen an innere und äußere Qualität (Fruchtgröße, Farbe Geschmack) entsprechen. Zum besseren Verständnis zeigte Josef Püchner die Gesetze des Triebwachstums auf. „Je steiler ein Ast steht, desto stärke wächst er. Da wir keine zwei gleichstarken Äste brauchen, muss einer weichen“, das heißt. dass es eine klare Über- und Unterordnung geben muss. Seinen lehrreichen Ausführungen war weiter zu entnehmen, dass ein Trieb nicht zu stark zurückgeschnitten werden darf, weil er dann weniger Blütenknospen bildet. „Scharfes Schneiden führt zu starken Neuwuchs und gleichzeitig einer geringen Besatzdichte mit Fruchtholz. Die Blütenbildung wird gehemmt.“ Das bringe Nachteile für den Eintritt der Fruchtbarkeit und könne das Altern der Bäume begünstigen. Nicht oder weniger Schneiden führe also rascher zu hoher Ertragskapazität, also eine frühe und hohe Fruchtbarkeit. Diese wiederum schränkt das Trieb- und Wurzelwachstum ein und trägt so zu jährlicher guter Blütenbildung bei mäßigem Wuchs bei.