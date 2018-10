Holzbildstock perfekt kopiert

Steinbach.Voll des Lobes war der Vorstand des Heimat- und Verkehrvereins Mudau mit Hans Slama an der Spitze über die sehr gelungene Sanierung eines schönen Holzbildstocks, der einst zum Schutz für Haus und Hof von den Vorfahren des Steinbacher Landwirts Bernhard Herkert aufgestellt worden war.

Wie groß die Bedeutung dieses Bildstocks für den Hausherrn war und ist, zeigte sich an der Pflege und Ausschmückung, der Beauftragung einer professionellen Aufarbeitung der Marienstatue vor etwa zwei Jahren und der ernst gemeinten Bemerkung: „Während der viermonatigen Sanierung des Bildstocks habe ich ihn schrecklich vermisst.“

Hervorragende Arbeit

Begeistert äußerten sich Bernhard Herkert – ebenso wie Hans Slama und sein Vorstandsteam – über die ganz hervorragende handwerkliche Arbeit von Alois Friedel, dem es nicht nur gelungen ist, aus dem beigestellten Lärchenholz von Bernhard Herkert eine perfekte gestalterische Kopie des bereits vor 30 Jahren sanierten Erstnachbaus zu erstellen, sondern diese auch noch mit Unterstützung von Tobias Hofmann höher zu setzen und mit einem schützenden Kupferdach zu versehen. Wie Hans Slama erläuterte, geht man davon aus, dass die Holzbildstöcke zu den ältesten Flurdenkmälern gehören, die entweder zum Gedenken an Verstorbene, zum Dank für überlebten Schaden, zum Schutz von Haus und Hof oder als Segenswunsch an viel frequentierten Wegen aufgestellt worden waren. Letzteres sei bei dem vermutlich ältesten bekannten Bildstock auf Gemarkung Mudau am Ortseingang von Steinbach, unweit des Herkert’schen Bauernhofs , der Fall. Abschließend appellierte Slama, dass es wünschenswert sei, wenn noch mehr Grundbesitzer sich so wie Bernhard Herkert um die Bildstöcke auf ihren Anwesen kümmern würden. L.M.

