Hubert Scheuermann für 100 Blutspenden geehrt

Mudau.Als einen der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung der ersten Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr sah der Mudauer Ortsvorsteher Siegfried Buchelt die Ehrung verdienter Blutspender. „Ohne ihren freiwilligen und unentgeltlichen Dienst wäre der beste Arzt hilflos“, meinte er. Denn, wie Buchelt weiter ausführte, die Blutspende sei etwas ganz Besonderes. Unzählige Kranke und Verunfallte wären ohne diese Blutspenden zum Tod verurteilt. Im Namen der Gemeinde, aber auch persönlich dankte der Ortsvorsteher sechs verdienten Mitbürgern für ihren wertvollen Dienst am Nächsten. „Wir brauchen Menschen wie euch, die mitdenken und Verantwortung tragen“, lobte er für zehnmaliges Blutspenden Silvia Schnorr, Ralf Mittelstaedt und Andreas Sämann mit der Blutspenderehrennadel in Gold sowie für 25 Blutspenden Meike Schell und Gabriele Dambach mit der Goldenen Ehrennadel mit eingravierter Spendenzahl. Für unglaubliche 100 ehrenamtliche Blutspenden wurde Hubert Scheuermann ausgezeichnet, ebenfalls mit der Ehrennadel in Gold, aber mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl.

Gleichzeitig überreichte Buchelt im Namen des DRK Blutspendedienstes auch die dazugehörige Urkunde und als Dank der Gemeinde ein Weinpräsent. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019