Hubert Wagner zum Ehrenmitglied ernannt

Mudau.188 Mitglieder, so viele wie lange nicht mehr, begrüßte Präsident Peter Trumpfheller zur Jahreshauptversammlung des Golfclubs Mudau in der Odenwaldhalle. Sicherlich angetrieben durch die anstehenden Neuwahlen, wurde diese Rekordanzahl erreicht und unter diesem Stern stand auch die gesamte Versammlung.

Präsident Trumpfheller stellte die besonderen Ereignisse des vergangenen Jahres heraus. Er ging auf die vorliegenden Anträge ein, die auch Bestandteil der späteren Wahlen sein würden und stellte sein neues Verwaltungsrats-Team vor. Sodann blickte er auf das aktuelle Jahr. 25 Jahre gibt es den Golfclub Mudau nun schon und das möchte man 2018 besonders feiern. Tolle Turniere sind geplant und der Höhepunkt wird im Preis der Präsidenten am 21. Juli liegen, bei dem in festlichem Ambiente der vergangenen Jahre und der Gründung des Clubs besonders gedacht werden soll.

Neben dem Feiern wird aber auch weiter hart gearbeitet im Club, vor allem an der Mitgliederzahl. Hier sollen durch verschiedene Maßnahmen, wie. einem erneuten „Member & Friends - Day“ im Mai, zu dem alle Interessierten willkommen sind, neue Mitglieder gewonnen werden. Auch auf Firmen will der Club ab diesem Jahr ein besonderes Augenmerk legen. So ist an mehreren Wochenenden ein sogenannter „Business-Stammtisch“ geplant. Der erste soll bereits am 29. April stattfinden.