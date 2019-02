Humor mit einfachen Mitteln zelebriert

Mudau.Kann es denn wahr sein? Die Mudauer Frauenfaschnacht, (leider) ewiger Geheimtipp und in seiner Ursprünglichkeit echtes Fastnachtsbrauchtum, soll zum letzten Mal stattgefunden haben.

„Fischerin vom Bodensee“

Die „Rose“, kongenialer Veranstaltungsort, schließt und deshalb planen auch Michaela Cheesy Kistner und ihre Truppe von der Mudauer Frauengemeinschaft, Schluss zu machen mit dieser traditionsreichen Veranstaltung, in der ganz selbstverständlich gemeinsam Maffays „Es war Sommer“ gesungen, zur „Fischerin vom Bodensee“ Polonaisen angeführt und „Rucki Zucki“ getanzt wird. Bei einem realen Durchschnittsalter von 69 Jahren plus. Gefühlt freilich alterslos.

Was auch für Büttenasse wie Elfriede Hauk, Martha Ginter und Magdalena Pasour gilt und natürlich auch für den jugendlichen Nachwuchs Bettina Straub und Aggi Volk. Sie und die federführenden Michaela Kistner, Doris Herkert, Martina Laier, Beate Schäfer und Angelika Blatz vermittelten mit einfachen Mitteln einen Humor, der durchaus mit einigen Spitzen versehen niemandem wirklich weh tut.

Und das ebenfalls kongeniale „Duo Banal“ spielte „Ein Bett im Kornfeld“ dazu. Thomas und Peter zumindest werden zum Glück auch weiterhin auftreten…

Was waren die Themen an diesem vielleicht letzten Abend? Verkaufsveranstaltungen, katholisch zertifiziert, beispielweise: Da gab es den Designerrock Lamm Gottes mit echtem Fell, den großkarierten Umhang „Tebartz“, Marke Van Elst und ein Vintagemodell, bei dem die alten Zöpfe abgeschnitten wurden.

Queenmum Aggi Volk kommentierte das Jubiläumsprinzenpaar der KaGeMuWa zufrieden: „Die Prinzessin is schei, de Prinz is en Guter – wie soll´s a annersch sein bei so ener Mutter!“

Internas aus dem Pfarrgemeinderat verriet Elfriede Hauk den anwesenden „lieben Mädchen und Buben“ (letztere waren allerdings in der absoluten Minderzahl) und nach dem obligatorischen Süßigkeitenquiz, dessen Preise allesamt schwesterlich geteilt wurden, stand Bettina Straub zu ihren Kurven: „Samstags beim Baden, des ist eefach toll, een Emer Wasser, dann ich – unn die Wanne is voll!“

Keifende Hausfrauen alias Magdalena Pasour und Martha Ginter bekannten am Ende: „Eens zu sache is uns Pflicht: ganz eefach sinn mir beide nicht.“ Letztere glänzte später auch noch als Putzfrau beziehungsweise „Bodenmasseuse vom gehobenen Stand“. Und auch Elfriede Hauk übertraf sich als „Schäfles Werner“ in Postleruniform, der seinen „Wissensvorsprung“ – schließlich kommt er in allen Häusern rum – gerne mit den Anwesenden teilte.

Michaela Kistner und ihre Truppe ergänzten das wunderbare Programm mit tollen Liedern und Auftritten und bald war man am Programmende, das sehr emotional der „Rose“ und ihrer Wirtin Gundi gewidmet war.

„So is die ,Rose’ im Herzen von Mudi, dort, wo das Leben noch lebenswert ist: no hot se uff – aber bald werd´ se vermisst.“ Und wie! sis

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019