Humorvoll, bösartig und doppeldeutig

Mudau.Gute Stimmung gab es beim zweiten Mudauer Chanson-Abend unter dem Motto „Voice ‚n’ Piano“ in der sehr gut besuchten Sängerlaube des Gesangvereins „Frohsinn 1842“. Wolfgang Radauscher hatte in seiner Funktion als Vorsitzender mit seiner Ankündigung nicht zu viel versprochen: „Mit Sigi Vorwalter – begleitet von Gerhard Bönig am Klavier – konnte eine Künstlerin der besonderen Art gewonnen werden. Sie ist einzigartig.“

Große Gefühle

Mit ungeheurer Glaubhaftigkeit brachte sie ihre Lieder und Texte ins begeisterte Publikum. Es wurde gesungen, geklatscht und manch einer der Zuhörer schwang sogar das Tanzbein. Die beiden Musiker schenkten ihrem Publikum einen manchmal nachdenklichen, aber vor allem humorvollen Abend mit bester Kleinkunstunterhaltung. Chansons mit den ganz großen Gefühlen über Liebe und Liebesleid von Edith Piaf und anderen Größen waren ebenso zu hören wie eigene Kompositionen von Vorwalter und Bönig mit ebenso hintergründigen wie humorvollen Bösartigkeiten. Ihre eigenen Songs beschrieb sie folgendermaßen: „Sie handeln von den Befindlichkeiten einer spätmittelalterlichen Frau wie mir und manchmal auch etwas böse von ganz bestimmten Männercharakteren“. Darunter fiel beispielsweise „Midlife Cry“, in dem zu hören war: „Ohne Zweifel, Du sieht jünger aus, aber neben ihr doch ziemlich alt.“ Oder selbstbewusst, wenn sie zu vorgerückter Stunde dem viel jüngeren Traummann begegnet und erfolgreich verlangt „Bring mich heim“, denn „Ich liebe diesen Überschuss an Adrenalin“, bis es dann im eher positiven Sinn irgendwann heißt „Du ziehst mich runter auf Dein Niveau“.

Erholsame Abwechslung

„Willkommen im Klimakterium“ hatte nicht nur etwas mit spätmittelalterlichen Auslaufmodellen zu tun, sondern auch mit dem Hurra, endlich dem „Gebärzwang“ zu entgehen und zum Vergnügen zu lieben. Und in diesem Zusammenhang fragte Vorwalter „Hast Du schon jemals ein Raubtier geküsst?“. Und entschuldigt sich auch gleich mit den Worten „Wo ist meine Erziehung geblieben, auf die ich mich sonst so verlassen kann?“. Sehr doppeldeutig erklang auch ein Handwerkerlied von Bönig, das für jede Menge Lacher sorgte. Erholsam an diesem dreistündigen Abend waren dagegen so bekannte Stücke wie „Can’t help lovin that man of mine“ oder „Sous le ciel de Paris“.

Kulinarisch sorgten Flammkuchen und französischer Wein für das passende Ambiente zum Chanson-Programm, das erst nach drei Zugaben beendet werden durfte. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019