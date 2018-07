Humorvolle Wortbeiträge und fetzige Musik werden geboten

Anzeige

Buchen/Mudau.Der Förderverein Lions-Club Buchen veranstaltet am Samstag, 22. September, in der Odenwaldhalle in Mudau eine besondere Comedy- und Musikveranstaltung mit bekannten Künstlern aus der Region.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Feuerwerk aus humorvollen Wortbeiträgen und fetziger Musik freuen. Für die Bewirtung wird gesorgt.

Im ersten Teil der Veranstaltung wird der Hobby-Künstler Klaus Scholl in seiner unnachahmlichen Art mit seinen Comedy-Beiträgen „midde aus dem Leebe“ Aspekte des täglichen Wahnsinns pointiert und scharf gewürzt präsentieren. Lachmuskelkater ist vorprogrammiert. Der hemdsärmelige Dauernörgler aus Schloßau mit dem Glas Weizenbier in Griffweite hat in der Regel viel zu meckern. Politiker, Promis aber auch die liebe Verwandtschaft und die Menschen aus dem Umfeld sind Ziele seines „Bruddelhumors“.