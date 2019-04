Im Jahr 2021 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen

Donebach.Geht es nach dem Willen von Hubert Sämann in seiner Funktion als Vorsitzender des Radfahrvereins „Wodan“ und entsteht entsprechender Bedarf, wird man demnächst wieder Sonntags- und Kinderradtouren anbieten.

Zwar zur Aussprache und Diskussion gebracht, aber noch nicht endgültig entschieden, gestaltete sich die Jahreshauptversammlung im Beisein von Norbert Schnetz als Vorsitzendem des Sportvereins, Jochen Walz als Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Donebach-Mörschenhardt sowie der Ehrenmitglieder Marianne und Trudbert Mechler, Gabi Sämann, Franz Brenneis und Gerhard Frank als überaus lebendiger Abend.

Nachdem Schriftführerin Annette Walz das Protokoll der vergangenen Generalversammlung verlesen hatte, ging der Vorsitzende auf die Inhalte der Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr ein.

So resümierte er, dass insgesamt 67 Fahrradtouren mit einer Gesamtleistung von 11 124 Kilometer gefahren wurden. Davon waren 18 Touren der Rennradgruppe, 22 Fahrradtouren der Gruppe Erwachsene II und 20 Touren der Gruppe Erwachsene III.

Hinzu kamen noch zwei Kinderradtouren und die fünf Sonderradtouren wie der 1. Mai und der Jahresausflug nach Bad Staffelstein.

Weiterhin fanden statt die Radwallfahrt, eine Jahresabschlusswanderung nach Mudau, sowie der bekannte Walking-Treff jeden Samstag.

Auch für die Nichtsportlichen sei mit dem Stammtisch und Zwiebelkuchenessen sowie Weihnachtszusammenkünften etwas geboten worden.

An dieser Stelle galt ein Dank von Hubert Sämann allen, die sich ehrenamtlich für die Inhalte des Vereins eingesetzt hatten, besonders aber der örtlichen Gemeinschaft für das harmonische Miteinander. Im Anschluss berichtete Kassiererin Barbara Walz über eine zufrieden stellende Finanzlage im Verein. Eine wie immer korrekte Buch- und Kassenführung bescheinigten die Kassenprüfer Edmund Götz und Helmut Friedel und so galt die einstimmige Entlastung dem gesamten Vorstand als logische Konsequenz, verbunden mit dem Dank für die geleistete Arbeit. Unter der Wahlleitung von Franz Brenneis brachten die anschließenden Neuwahlen zum Vorstand folgendes einstimmige Ergebnis: Vorsitzender Hubert Sämann, stellvertretender Vorsitzender Trudbert Mechler, Kassiererin Barbara Walz, Schriftführerin Annette Walz, Kassenprüfer Edmund Götz und Helmut Friedel, Beisitzer Heike Friedel, Hilmar Allgaier und Franz Brenneis. Anschließend gab Vorsitzender Hubert Sämann noch bekannt, dass der Jahresausflug vom 16. bis 19. Mai in das Altmühltal führt, die Radwallfahrt nach Walldürn geplant sei und der traditionelle Radwandertag am 8. September stattfindet. Bereits jetzt werde man mit den Planungen für das Jahr 2021 beginnen, in dem der Radfahrverein „Wodan“ sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Diskutiert wurde auch noch die Anschaffung von Kinder T-Shirts, ehe man zum geselligen Beisammensein überleitete. L.M.

