Im Jugendbereich Erfolge gefeiert

Anzeige

Aktive Freizeitsportler

In den Freizeitgruppen betätigen sich derzeit rund 80 Mitglieder, berichtete Inge Schork für den Breitensport. Die Aktivitäten erstrecken sich von der Kinderspielgruppe, der Aerobicgruppe „Relaxx“, den Gymnastikgruppen I und II, der Seniorengymnastikgruppe über die Männergymnastikgruppe bis hin zur Sport- und Spielgruppe.

Vorsitzender Brenneis dankte an dieser Stelle allen, die sich für die Belange des Vereins eingesetzt haben, besonders den örtlichen Vereinen für das gute Miteinander und der Gemeinde für ihre Sportförderung sowie den Frauen der Sportgruppen für die Sportheimreinigung. Über den Senioren- und Juniorenspielbetrieb berichteten Michael Haas und Uli Hofmann.

Während sich die Herrenfußballer sportlich in der Grauzone der Tabelle befinden, kann der Nachwuchs, durchweg in Spielgemeinschaften, auf einige Meisterschaften und Aufstiege stolz sein. Durchgeführt hatte man wieder Altpapier- und Christbaumsammlungen und eine Ferienfreizeit in der Schweiz. Für alle Nachwuchskicker wurde neue Sportkleidung angeschafft. Trudpert Scheuermann, Vorstand Sportheim und Sportanlage, berichtete, dass mit ehrenamtlichem Einsatz einige Instandhaltungs- und Pflegearbeiten durchgeführt und im Sportheim diverse Elektrogeräte erneuert wurden.

Frank Brenneis gab bekannt, dass der VfR aktuell auf 346 Mitglieder stolz sein könne. Neben einer Winterwanderung nach Mudau, einer Fastnachtsveranstaltung im Sportheim, der Kinderfastnacht und einer Familienwanderung nach Mudau habe man das viertägige Sportfest durchgeführt. Der Förderverein habe seine dritte „Irish Folk Night“ erfolgreich veranstaltet.

Trotz hoher Ausgaben berichtete Kassier Vinzens Schäfer auch dank großzügiger Firmenspenden über einen zufriedenstellenden Finanzrahmen. Die Kassenprüfer Jürgen Schölch und Franz Hogen attestierten eine geordnete Finanz- und Buchführung. Als Dank für die geleistete Arbeit erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Vorstand gewählt

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorstand Vereinsverwaltung Frank Brenneis, Vorstand Fußballspielbetrieb Christian Scheuermann, Vorstand Sportheim und Sportanlage Marco Scheuermann, Vorstand Breitensport Inge Schork. Zum erweiterten Vorstandsteam gehören Michael Haas, Erwin Haas, Klemens Hofmann, Vinzens Schäfer, Klaus Schork, Uli Hofmann, Roland Brenneis, Timo Galm, Michael Haas II, Manuel Haas und Andreas Schäfer, Revisoren Jürgen Schölch und Franz Hogen, Kassier Vinzens Schäfer, Sabrina Walter und Elena Schork, Kasse Sportheim Volker und Nicole Scheuermann, Öffentlichkeitsarbeit Klaus Schork.

Als einen lebendigen und für die Zukunft gut aufgestellten Breitensportverein bezeichneten die Grußredner den VfR und hoben dessen gesellschaftspolitisches Engagement hervor, ehe Frank Brenneis nach der Bekanntgabe der anstehenden Termine (Sportfest vom 20. bis 23. Juli) zum geselligen Beisammensein überleitete. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018