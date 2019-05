In allen neun Ortsteilen zu Gast

Mudau.Die Gemeinderatskandidaten der CDU-Bürgerliste in Mudau besuchten alle neun Ortsteile. Wesentliches Ziel war dabei, die Wünsche und Sorgen der Menschen kennezulernen. Ein wichtiges Anliegen für viele Menschen: die ärztliche Versorgung. Am vergangenen Donnerstag waren die Gemeinderatskandidaten zu Besuch auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Peter Haas in Scheidental. Dort betreibt dieser seit Mitte Mai eine Biogasanlage. Die anfallende Gülle wird in der Biogasanlage veredelt. Mit dem erzeugten Methan wird dann ein Gasmotor betrieben, der wiederum einen Generator antreibt, der in der Stunde 75 kw Strom und 90 KW Wärme erzeugt. Die Wärme wird nahezu vollständig im eigenen Betrieb verbraucht. Die Besucher waren beeindruckt von der Innovation bezüglich erneuerbarer Energien.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019