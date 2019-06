In sechs Etappen von Mudau nach Berlin

Mudau.Elf Radfahrer der Freizeitsportgruppe des TSV Mudau starteten am Freitagmorgen ihre Tour „Steeboch-Sterzt-Berlin“. In sechs Tagesetappen wollen sie die deutsche Hauptstadt erreichen und machen dabei unter anderem Halt in Würzburg, Erfurt, Leipzig und Wittenberg. Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig möchte ab Leipzig auch zwei Etappen mitradeln und führt die Gruppe an Fronleichnam durch den Bundestag. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger verabschiedete die Radler und wünschte gute Fahrt sowie „keinen Platten und keinen plattfahren“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019