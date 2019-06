In sieben Monaten fertiggestellt

Mudau.Danksagungen getreu dem Firmenmotto „Herzlich willkommen daheim“ standen am Freitag im Mittelpunkt der feierlichen Eröffnung von der Geras Seniorenpflege Mudau auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks Link. Klaus Baier als Geschäftsführer der Geras-Gruppe dankte seinen Kindern, der Gemeinde Mudau mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger an der Spitze, der Volksbank-Vorständin Karin Fleischer mit ihren Kollegen Rainer Kistner und Patrick Schneider für die Unterstützung sowie Udo Schwetlick als Bauträger der Einrichtung für die schnelle und innovative Umsetzung der Pläne.

Nächstes Projekt in Höpfingen

Diesem Dankeschön schloss sich Prokurist Dominik Baier von der Einrichtungsleitung nach der Bauzeit von sieben Monaten mit rund 90 Planungsgesprächen nahtlos an, und fand außerdem lobende Worte für den emsigen Mitarbeiterstab und für seinen Vater – für dessen Vertrauen, aber auch die guten Ratschläge. Bauträger Schwetlick war begeistert von dem partnerschaftlichen Miteinander mit der Gemeinde Mudau, der Volksbank Franken und den Bau ausführenden Firmen mit unübersehbarer Vorfreude auf das nächste Projekt mit Geras in Höpfingen. Bürgermeister Rippberger betonte, er sei stolz auf das, was man gemeinsam in den vergangenen eineinhalb Jahren erreicht habe, vor allem dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit Hauptamtsleiter Herbert Knapp und Kämmerer Gerd Mayer sowie der Tatsache, dass der Bau durch das Land Baden-Württemberg gefördert werden konnte, weil er im Sanierungsgebiet liegt. Wichtig für das Gemeindeoberhaupt war auch, dass das Seniorenangebot der Gesamtgemeinde mit der Einrichtung sinnvoll erweitert werden konnte.

Ein guter Grund für ihn, der Familie Baier mit der Überreichung des Wappentellers der Gemeinde Mudau viel Erfolg mit der Seniorenpflege „Mudau“ zu wünschen. Lobend äußerte sich über die freundliche, helle und familiäre Einrichtung des Hauses auch Gemeindereferent Michael Käfer, der in Vertretung der beiden Kirchengemeinden das Haus, aber vor allem die Menschen, die darin wohnen und arbeiten, segnete. „Sie haben ihrer Firmengruppe den richtigen Namen gegeben, denn Geras ist in der griechischen Mythologie die Personifikation des hohen Alters“, so Karin Fleischer von der Volksbank Franken, welche die Gruppe seit vielen Jahren finanziell begleitet. Mit dem Zitat „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ machte sie deutlich, dass von den 60 Plätzen im Mudauer Haus bereits am Tag der Eröffnung 12 belegt und die 20 Tagespflegeplätze auch schon zum Teil angefragt seien. Wie vielfältig die Mitarbeiter der Geras-Gruppe einsetzbar sind, zeigte sich deutlich beim gelungenen musikalischen Rahmen durch Anke-Yvonne Vokuhl (Gitarre und Gesang), die im „wirklichen Leben“ als Pflegedienstleiterin in der Seniorenpflege Salzgitter wirkt. L.M.

