Informationen zu Technik und Geschichte

Anzeige

Ünglert.Am Pfingstmontag findet zum 25. Mal der bundesweite Deutsche Mühlentag statt. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses technische Kulturgut zu bewahren.

Zum 17. Mal dabei

Dieses Jahr nehmen in Baden-Württemberg rund 150 Mühlen am „Deutschen Mühlentag“ teil. Die „Riesenmühle im Ünglertsgrund“ beteiligt sich zum 17. Mal an der Aktion. Die Einrichtungen sind von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger wird den „Mühlentag“ eröffnen wird. Das Odenwälder Parforcehorn-Ensemble unter der Leitung von Dr. Edmund Link wird die Eröffnung an der Mühle musikalisch umrahmen und danach ein Platzkonzert auf dem Mühlenareal geben.

Hermann Kruse, Molinologe und Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde, sowie Herbert Scharmann, Vorstandsmitglied der DGM Baden-Württemberg, werden den Besuchern Informationen über den ehemaligen Mühlenstandort Ünglertsgrund und die Mühlentechniken geben. Ein Korbmacher kommt aus dem Hohenloher Land, flechtet live Körbe und beantwortet Fragen. Daneben gibt es eine Ausstellung alter Holzbearbeitungsgeräte rund um die Odenwälder Holzhauerei mit Erläuterungen. Eine Bewirtung findet an der Mühle und auf der Mühlwiese statt.