Interessen der Betroffenen mit einbinden

Anzeige

Der Bau des Seniorenzentrums in Mudau nimmt konkrete Formen an. Der Gemeinderat beschloss deswegen am Montagabend, frühzeitig eine Bürgerbeteiligung durchzuführen.

Mudau. Die Planungen und vorbereitende Maßnahmen bezüglich des künftigen „Seniorenzentrums Mudau“ nehmen konkrete Formen an. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend unter Vorsitz seine Zustimmung zum vorgestellten Entwurf des Bebauungsplans und beauftragte die Verwaltung, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung durchzuführen – obwohl dies baurechtlich gar nicht vorgeschrieben ist.

Bürgermeister Dr. Rippberger sagte in Anlehnung an die Verwaltungsempfehlung: „Wir wollen in erster Linie mit dieser Anhörung die Interessen der Nachbarschaft frühzeitig in das Verfahren einbinden.“ Der Bebauungsplanentwurf, in der Sitzung durch Ingenieur Jörg Glaser vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung aus Mosbach vorgestellt, sieht derzeit unter anderem folgendes vor: Eine Baugrenze verläuft im östlichen Teil, das Seniorenheim soll mit drei Flügeln und zwei Geschossen gebaut werden. An der Seite zur Amorbacher Straße sind wegen der Höhendifferenz drei Stockwerke geplant. Im westlichen Teil verläuft die Baugrenze großzügiger für die Wohnbebauung. Die abweichende Bauweise ist als Gebäude mit einer Länge von 24 Metern und als Baugrenze für zwei Einfamilienhäuser zulässig, teilte der Ingenieur Glaser mit.