Joachim Gornik ist neues Ehrenmitglied

Im Probenraum des alten Rathauses hatten sich die Mitglieder des Männergesangvereins mit Chorleiter Joachim Kirchgessner zur Jahreshauptversammlung eingefunden.

Schlossau. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des MGV standen neben den Berichten der Vorstandsmitglieder auch Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Vor Beginn der Rechenschaftsberichte galt ein Dank des Vorsitzenden Alfred Roos allen, die sich für die Belange des Traditionsvereins und des Chorgesangs eingesetzt hatten.

Als ein spannendes Vereinsjahr mit Wertungssingen bezeichnete Roos den Berichtszeitraum und meinte damit die Mitwirkungen beim Liederabend in Gissigheim, beim 1. Odenwälder Liederabend in Mudau, beim Stimmbildungsseminar in Hettingen und natürlich im Rahmen des eigenen Liederabends. Ausblickend auf die Termine im laufenden Jahr nannte er die gesangliche Beteiligung am Schlossgrabenfest in Adelsheim, den Chortreff in Buchen, das Freundschaftssingen, die Mitgestaltung des Seniorennachmittags und eventuell ein Kirchenkonzert. Auf die Veranstaltungen und Aktivitäten im Berichtszeitraum ging im Anschluss Schriftführer Joachim Gornik ausführlich ein. So resümierte er die Vorstandssitzungen, Singstunden, die Thematik der „Vereinsentwicklung“, das Maifest, die Fastnachtsveranstaltungen und die Wanderbewirtung. Ergänzt wurde dies mit Ständchen zu Goldenen Hochzeiten, Geburtstagen und Jubiläen, sowie mit der Teilnahme am Vereinsvergleichsschießen und Volkstrauertag und das Maifest in der Turnhalle.