Jubiläum als Thema

Mudau.„66 Johr scho alt – Hajo schallt’s durch de Odewald“ – so lautet das Jahresmotto der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“, das zusammen mit dem neuen Jahresorden im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten präsentiert wurde.

66 meist „glanzvolli Johr“ spiegeln sich im wahrsten Sinne des Wortes auch auf dem edlen Prägeorden der Wassersucher wieder. Marco Scheiwein passte auch in diesem Jahr den Orden exzellent an das Ereignis an. Da der Orden mit seinem schwarz-roten Band fast einer spiegelnden Goldmedaille gleicht, dürfte er wieder viele Blicke auf sich ziehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018