Jugendtreff sorgte für eine Überraschung

Scheidental.Närrische Dorffastnacht gab es am vergangenen Wochenende bei den „Schernemer Ecke-Narre“ im voll besetzten VfR-Sportheim. Das vierstündige Programm am Samstagabend wurde bis auf eine Ausnahme nur von örtlichen Akteuren gestaltet. Die Besucher wurden durch kurzweilige Zwischeneinlagen wie beispielsweise einer Modeshow, eine Tanzrunde und Pantomime mit in das Programm eingebunden. Dabei wurde mit Olli Schäfer und Edeltraud Link auch das Prinzenpaar gefunden.

Den Start in den Abend machte die in ihrer originellen Art und für ihren Humor allseits bekannte Frau Feiertag (gespielt von Antje Gellner), welche durch Erzählungen über verschiedene Begebenheiten zwischen Eheleuten erneut zu begeistern wusste. Den nächsten Programmpunkt gestalteten Gerhard Scheuermann und Uli Hofmann. Nach dem Motto „Die kaputte Schreibmaschine“ hatten beide allerlei Probleme, etwa beim Arbeiten mit einer alten manuellen Schreibmaschine oder mit den neuesten EDV-Techniken. Für eine Überraschung sorgten die Jungs vom Jugendtreff. Erstmals traten sie zusammen mit der Jugendfeuerwehr auf mit einem stimmungsvollen tänzerischen Auftritt. Mit ihrem „Nikolaustanz“, der auch mit viel Beifall belohnt wurde, brachten sie Schwung in den Saal. Mitgetanzt haben Nico Grimm, David Hogen, Marcel Junghänel, Florian Lohrum, Rene Noe, Nico Scheuermann sowie Bastian und Peter Schwab. Verantwortlich dafür waren Inge Schork und Tatjana Bader.

Was wäre die „Schernemer“ Dorffastnacht ohne die „Drei Tratschweiber“ Andrea Grimm sowie Christa und Margarete Galm. In diesem Jahr überraschten sie mit dem erstmals bei den „Ecke-Narren“ vorgestellten „Maxi-Garde-Tanz“, gepaart mit witzigen Beiträgen. Als Mann vom DRK und ausgestattet mit einer Sammelbüchse kam Werner Walter wieder bestens an. Mit seiner ganz eigenen Gestik und Mimik sowie teilweise gymnastischen Bewegungen trug er Begebenheiten aus weltlichen und örtlichen Geschehnissen vor.

Die „Ecke-Narre Schautanzgruppe“ präsentierte zum Abschluss ihren Tanz unter dem Motto „Im Wachsfigurenkabinett von Madam Tussaud“. Der Auftritt überzeugte mit einer ideenreichen Choreographie und passenden Kostümen. Dabei waren Denise Brenneis (als Mary Poppins), Carolin Frank (Karl Lagerfeld), Tina Galm (Tina Turner), Jessica Gramlich (Elvis), Stefanie Gramlich (Marilyn Monroe), Vanessa Peregovich (Britney Spears), Jeanette Scheuermann (Andrea Hepburn), Elena Schork (ABBA-Agnetha) sowie Markus Back (Angela Merkel) und die Polizisten mit Nico Bader, Christian Scheuermann und Thomas Schork sowie Andreas Schäfer (Einbrecher). Einstudiert wurde das Werk von Tatjana Bader und Sabrina Walter.

Verantwortlich für den Abend waren insbesondere Steffi und Eva-Maria Galm, Nicole Schäfer, Anja Schwab und Manuela Scheuermann, die durch Karlheinz und Bastian Schwab sowie Klaus Scheuermann unterstützt wurden. Der Narrensaal – ganz in den Farben der Ecke-Narre dekoriert – wurde von Manfred und Hella Galm sowie Gudrun und Nico Müller gestaltet. Für die gelungene technische Umsetzung des Programms sorgte Nico Grimm.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019