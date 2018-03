Karawane biblischen Ausmaßes zog am 28. März 1803 aus

Anzeige

Hier suchte die Herzogin, mangels finanzieller Masse, jedoch durch geschickte Heiratspolitik ihre Töchter unter eine gekrönte Haube zu bringen. Die jüngste Tochter Victoire Marie Louise wurde auf ihre Aufgaben als künftige Herrscherin gründlich vorbereitet. Kaum war die junge Dame 17 Jahre alt, stand auch schon der erste Brautwerber vor der Türe. Es war der oben erwähnte 23 Jahre ältere Erbprinz. Dann ging alles schnell. Die Hochzeit wurde schon im Dezember 1803 in Coburg gefeiert. Allerdings verlor Leiningen schon im Jahre 1806 die Landesherrschaft an das Großherzogtum Baden. Das war ein herber Verlust. Der Grundbesitz und die Standesherrschaft blieben ihnen jedoch erhalten. Lange Zeit hoffte man auf die Herstellung der ehemaligen Situation.

Das frisch vermählte Ehepaar bezog erst einmal den Hauptwohnsitz in Miltenberg und dann in Amorbach. Der Erbprinz war, wie sein Vater, ein begeisterter Jäger und auch Jagdschriftsteller. Der Odenwald und die Gegend um Eberbach waren als Jagdgebiet nahezu ideal. Hier hatten sie ein Palais, wobei zu erwähnen ist, dass sie sich mit den Eberbachern in der Folgezeit zerstritten und die Jagd aufgaben. Über die hier später kreierte „Viktoria Torte“ spricht heute wohl die halbe Welt.

Wie linksrheinisch legten die Leininger 1809/1810 auch in den neuen Landen einen „Thiergarten“ mit einer künstlichen Ruine und einer fürstlichen Wohnung an, das spätere Schloß Waldleiningen. Es ist wegen seiner Bauweise im „Windsor-Stil“ weit über den Odenwald hinaus bekannt. Voctoire gebar zwei Kinder, war politisch interessiert und betätigte sich musisch. Das Haus Leiningen befand sich damals in einer finanziellen Krise und war in Streitigkeiten mit dem Hause Baden verstrickt. Vom Vorvertrag und dem geplanten Ankauf der Herrschaft Zwingenberg musste man deshalb im Jahre 1808 Abstand nehmen.

Kein Thronfolger in Sicht

Nur wenige Monate nach dem Abdanken Napoleons im Jahr 1814 verstarb der Fürst mit gerade einmal 50 Jahren. Mit 27 Jahren war die Fürstin viel zu jung, um ein Leben lang Witwe zu bleiben. Wie früher, und wohl auch noch heute in den Adelshäusern üblich, war wohl immer jemand auf der Suche nach einer standesgemäßen Partie. Victoires Bruder Leopold war mit der Tochter Charlotte des englischen Prinzregenten George III. verehelicht. Die Thronfolgerin Charlotte verstarb jedoch Ende 1817 und nunmehr war kein Thronfolger in Sicht. Der englische Thron drohte zu verwaisen.

Charlottes Onkel Edward war verwitwet und Herzog von Kent. Allerdings war dieser finanziell etwas klamm und er suchte diese Situation durch eine standesgemäße Heirat zu verbessern. Im Hungerjahr 1816/17, dem Jahr ohne Sommer, begab er sich auf Brautschau. Nach mehreren anderweitigen Kontakten fiel seine Wahl wohl relativ bald auf Victoire. Vermutlich zierte sie sich etwas. Die Hochzeit fand 1818, wiederum in Coburg, statt. Das Ehepaar zog nach Großbritannien. Nunmehr übte wohl das englische Parlament Druck auf die unverheirateten englischen Herzöge aus und lobte 25000 Pfund Sterling für denjenigen aus, der dem Land bald möglichst zu einem rechtmäßigen Thronerben verhilft. Das Leben im Odenwald war günstiger als auf der Insel und so war das Paar allerdings zwischenzeitlich wieder in den Odenwald zurückgekehrt. Es kam wie es kommen sollte. Zur großen Freude wurde Victoire schwanger (ab 1830 Victoria).

Nun war Eile angesagt, denn der oder die Thronfolgerin musste wohl auf englischem Boden geboren werden. Also zog Herzog Edward mitsamt seinem Hausstand, Hebamme, Frauenärztin, Dienerschaft, hochschwangerer Frau und ungeborenem Kind auf die Insel zurück.

So setzte sich vor 200 Jahren am 28. März 1819 eine Karawane biblischen Ausmaßes in Bewegung. Von Amorbach, oder gar von Waldleiningen aus, ging es per Schiff über den Main und Rhein, weiter bis Calais. Hier setzte man über und die Karawane erreichte unbeschadet London.

Hier erblickte am 24. Mai 1819 die kleine Victoria und spätere Königen von Großbritannien und Kaiserin von Indien im Kensington Palast das Licht der Welt. Ihr Vater verstarb aber bereits acht Monate nach der Geburt. Ihr Halbbruder, der spätere Fürst Carl III., kam mit 14 Jahren zur Ausbildung in die Schweiz, weilte aber oft am englischen Hof. Er ist Träger des Hosenbandordens, der nur an Engländer vergeben wurde. Er weilte auch mit seinem Baumeister in England und führte die Projekte seines Vaters weiter. Der junge Fürst erbaute das im englischen Baustil gehaltene Schloss Waldleiningen und vergrößerte auch den Wildpark. Zudem baute er die Straße von Amorbach bis Eberbach aus, errichtete ein Gasthaus, Poststation und Brauerei an dieser Straße. Dies war möglich geworden, nachdem die Notjahre die finanzielle Krise des Hauses Leiningen beendete und ihm zudem umfangreiche Ablösungskapitalien der badischen Bauern und auch aus dem Hause Baden zugeflossen waren.

Liberaler Landesherr

Fürst Carl III. war ein liberaler Landesherr und zeigte 1848/49 Verständnis für die aufständischen Bauern. Dadurch war er bei seinen Standeskollegen nicht unbedingt beliebt. Er war Mitglied der Kammer der Reichsstände und am 5. August 1848 vom Reichsverweser zum Präsidenten des ersten Reichsministeriums ernannt. Er trat aber bald darauf zurück.

Negativ mit seinem Namen ist allerdings die Auflösung der Ortschaften Neubrunn/Ernsttal und der Wassermühle Schloßau, Galmbach/Eduardstal, Breitenbach, Dörnbach, Otterbach, Wiesenthal und Ohrnbach verbunden. Dies um seinen Besitz abzurunden und als leidenschaftlicher Jäger den Wildpark auszubauen. Dies erregte auch einiges Missfallen in der Presse. Damit ist der Odenwald aber schon vor 200 Jahren ein Begriff im Hause der Queen geworden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018