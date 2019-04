Karin Rexroth übergibt Dirigentenstab an Angelika Brenneis

Steinbach.23 Sänger sowie 42 fördernde Mitglieder bilden das Fundament des äußerst innovativen Kirchenchors St. Martin Steinbach, der im Probenraum seine Jahreshauptversammlung abhielt. Die 40 Zusammenkünfte zu Proben und Auftritten im vergangenen Jahr dokumentierten einmal mehr den Zusammenhalt innerhalb des Chors als ein gefestigtes und lebendiges Gebilde in der örtlichen Gemeinschaft. Da man dies in vollem Umfang mit der gesanglichen Umrahmung von hauptsächlich kirchlichen Festen und Feiern unter Beweis stellte, galt der Dank des Vorsitzenden allen, die sich im Berichtszeitraum dafür engagiert hatten.

Zeitliche Gründe

Ausführlich berichteten die beiden Schriftführerinnen Christa Herkert und Siglinde Ebert über die Aktivitäten. An Heiligabend umrahmten die Sänger die Christmette, die Bewohner des Seniorenheimes wurden mit Liedbeiträgen erfreut. Als markantes Ereignis wurde die Tatsache gewertet, dass Chorleiterin Karin Rexroth aus zeitlichen Gründen den Dirigentenstab abgeben muss, aber zur Freude aller mit Angelika Brenneis aus Scheidental eine profunde Nachfolgerin gefunden wurde. Abgeschlossen wurde der Berichtszeitraum mit der Ankündigung zur Dorfplatzeinweihung und den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Kirchenchors. Im Anschluss berichtete Kassiererin Silvia Schild über einen zufriedenstellenden Kassenstand und da die Kassenprüfer Heiner Müller und Bernhard Fabrig keine Beanstandungen vorzutragen hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand auf Antrag von Ortsvorsteher Georg Moser einstimmig Entlastung.

Nachdem sich Karin Rexroth lobend über den Probenbesuch und die Teilnahme an Auftritten ausgesprochen und die Verantwortung an ihre Nachfolgerin übertragen hatte, überreichte ihr die stellvertretende Vorsitzende Renate Schäfer-Münch ein Blumenpräsent als Dank. Danach erfolgten die Ehrungen für fleißigen Chorbesuch an Brunhilde Banschbach, Volker Banschbach, Otmar Farrenkopf, Gertrud Förtig, Rosemarie Haibt, Christa Herkert, Edeltrud Hofmann, Alois Landeck, Rosemarie Müller, Silvia Schild, Anneliese Trunk und Karin Rexroth.

Den beiden Vorsitzenden oblag es im Anschluss, auch einige treue Mitglieder zu ehren: für zehn Jahre Mitgliedschaft Volker Banschbach, für 15 Jahre Bettina Banschbach, Silke Müller und Leontine Schell und für 25 Jahre Siglinde Ebert, Helga Farrenkopf und Alois Landeck.

Für ihre 30-jährige Treue wurden die Gründungsmitglieder Brunhilde Banschbach, Bernhard Fabrig, Brigitte Fabrig, Manfred Fabrig, Otmar Farrenkopf, Gertrud Förtig, Rosemarie Haibt, Rosemarie Müller, Christa Herkert, Edeltrud Hofmann, Gerhard Münch, Silvia Schild und Anneliese Trunk ausgezeichnet.

Christa Herkert wurde zudem für 30-jährige Vorstandstätigkeit in verschiedenen Ämtern geehrt. Eine Auszeichnung erhielten Brigitte Fabrig für ihre 30 Jahre als Anwesenheitsprotokollantin und Silvia Schild für ihre 25-jährige Funktion als Kassiererin.

In den Grußworten von Ortsvorsteher Georg Moser und Gerd Münch wurde noch einmal die ungewöhnlich harmonische Kameradschaft in diesem Chor betont, außerdem ergänzte der Ehrendirigent noch einen Werbeblock für die „SeSoSingers“ von Angelika Brenneis, die auch den Aktivenbestand im Kirchenchor „St. Martin“ für die Zukunft garantieren könnten. L.M.

