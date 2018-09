Kinder schauten hinter die Kulissen des Industriebetriebs

Mudau.Einen Industriebetrieb wie die Mudauer Aurora kindgerecht vorzustellen und jede Menge positive Resonanz von den Kindern zu bekommen, das ist gar nicht so einfach.

Doch Ralf Kern und den Brandschutzbeauftragten Ingo Gehrig und Michael Speckert ist das offensichtlich mit Bravour gelungen, wie man am Ende dieses Nachmittags im Rahmen des Mudauer Sommerferienprogramms feststellen konnte.

Unter Leitung von Kern wurde den Kindern das komplette Gebäude und alles, was sich darin so bewegt und produziert wird, vorgestellt. Der Besuch in der Klimahalle beeindruckte vor allem die Jungs. Zweifellos hatte das auch mit dem Bagger zu tun, der gerade zu Testzwecken drinstand. Außerdem durften die Kinder sich vor die großen Ventilatoren stellen, was manchen wortwörtliche die Haare zu Berge stehen ließ.

Manche hatten auch ihren Spaß, den Opa, die Mutter oder die Tante mal bei der Arbeit zu sehen. Weiter ging die Firmentour mit dem Thema Arbeitssicherheit und Brandschutz, das Ingo Gehrig und Michael Speckert beleuchteten. „Für was gibt es unter anderem Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Feuerlöscher? Und wie funktioniert so etwas sinnvoll?“, lauteten einige der Fragen. Der wissensdurstige Trupp stärkte sich mit heißen Würstchen und Getränken, um abschließend mit Buntstiften versorgt zu werden und sich unter dem Motto „Wir malen unser bestes Erlebnis in der Aurora“ künstlerisch darzustellen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018