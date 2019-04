Klimawandel macht der Natur zu schaffen

Mudau.Noch nie war der Klimawandel in Deutschland so greifbar wie im vergangenen Jahr. Die Trockenheit und der heiße Sommer stellten die Natur in Baden-Württemberg vor große Herausforderungen. Über die Folgen dieser Klimaveränderung für die Natur und Möglichkeiten, dieser entgegenzuwirken, informierte Linda Lentzen aus Stuttgart vom „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“, einem Gemeinschaftsprojekt von Nabu und Bund Baden-Württemberg. Zu der Veranstaltung hatte der Heimat- und Verkehrsverein Mudau in die Gaststätte „Goldene Olive“ eingeladen.

Vor dem interessanten und kurzweiligen Vortrag ließ auch der Vorsitzende der Verkehrsverein, Hans Slama, als profunder Kenner der heimischen Zusammenhänge in der Natur, die Zuhörer an seinem Wissen teilhaben.

Baden-Württemberg erfreue sich einer reichen Naturvielfalt, betonte dann die Rednerin. Vom Oberrheingraben bis in die Höhen des Schwarzwalds bieten die vielfältigen Lebensräume im Land etwa 50 000 Arten ein zu Hause. Doch viele von ihnen seien vom Klimawandel betroffen. Linda Lentzen erklärte weiter: „Besonders gefährdet sind Arten, die auf kühles und feuchtes Klima angewiesen sind und die in Mooren und anderen Feuchtgebieten leben.“

Viele Arten betroffen

Auch die jahreszeitlichen Verschiebungen machen vielen Tieren und Pflanzen zu schaffen, beispielsweise dem Kuckuck. Kommt dieser, wie gewöhnlich, im Frühjahr aus seinem Überwinterungsgebiet zurück und sucht ein Gastnest für sein Ei, sind die Jungen der „Zieheltern“ oft schon geschlüpft. Denn wegen der milden Temperaturen beginnen Teichrohrsänger und Co. heute bereits einige Wochen früher mit der Brut. Wird ein Kuckucksei jedoch unter bereits geschlüpfte Junge geschummelt, wird das Ei nicht mehr mit ausgebrütet, sondern aus dem Nest entfernt.

Manche wärmeliebenden Arten profitieren zwar auch von den Klimaveränderungen, je nach Art können diese wiederum aber auch eine Bedrohung für einheimische Arten darstellen oder zu Schäden führen. Die milden Temperaturen begünstigen problematische Insekten, wie Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner. Deren Ausbreitung trifft die ohnehin durch die sommerliche Trockenheit gestressten Baumbestände besonders. „Um die Folgen des Klimawandels zu minimieren, müssen die Klimaziele von Paris eingehalten und die Erderwärmung auf maximal zwei Grad beschränkt werden“, fordert deshalb Andrea Molkenthin-Keßler, ebenfalls Projektleiterin im „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“.

Größter Treibhausgasemittent sei in Deutschland immer noch der Energiesektor. Neben dem Absenken des Energieverbrauchs insgesamt sowie der effizienteren Nutzung von Energie bleibe der Ausbau der erneuerbaren Energien für sie ein wesentlicher Baustein für das Erreichen der Klimaschutzziele: „Ein naturverträglicher Ausbau der erneuerbaren Energien trägt maßgeblich zum Klima- und Artenschutz bei“, so Andrea Molkenthin-Keßler. „Artenschutz und Energiewende müssten zusammen gedacht werden.“ Bei der Planung von Windkraftanlagen könne die frühzeitige Berücksichtigung von Naturschutzbelangen Konflikte vermeiden. Eine wirksame Maßnahme zum Schutz vieler Vogelarten, darunter dem Rotmilan, sei beispielsweise ein ausreichender Abstand zwischen Horst und Windenergieanlage. Zudem könnten Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, deren Pflege an ökologischen Kriterien ausgerichtet ist, im Idealfall einen ökologischen Mehrwert im Vergleich zu intensiv bewirtschafteten Flächen bieten.

Das Fazit der Teilnehmer am Ende des Vortrages und in den anschließenden Diskussionen: „Der Klimawandel ist auch vor unserer Haustür spürbar – und nicht zuletzt kann jeder Einzelne wichtige Beiträge zum Klimaschutz leisten.“ L.M.

