Mudau.„Lach emol wieder“ ist das Motto einer Benefizveranstaltung der Mudauer Vereine HVV, Landfrauen, Siedler- und Gartenfreunde sowie VdK zugunsten der Kindergärten Mudau und Schloßau am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr, in der Odenwaldhalle. Und Grund genug zum Lachen wird die Diplom-Psychologin Vera Deckers in ihrem neuesten Kabarettprogramm auf höchstem Niveau unter dem Titel „Wenn die Narzissten wieder blühen“ den Besuchern an dem Abend bieten. Für sie haben die Narzissten die Macht übernommen.

Mit trockenem Humor zeigt die studierte Psychologin den Wahnsinn der heutigen Zeit anhand von wissenschaftlichen Studien auf. Vera Deckers ist bekannt für erfrischend frechen Witz, gepaart mit sehr genauer Beobachtungsgabe.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019