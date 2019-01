Lange Kampagne im Jubiläumsjahr

Mudau.Doppelten Grund zur Freude hat die Karnevalsgesellschaft der „Mudemer Wassersucher“:

Im Jubiläumsjahr geht die Fastnachtskampagne länger als in den Jahren zuvor. Zwar rollt ihr Saisonhighlight – der „Große Odenwälder Rosenmontagsumzug“ – in diesem Jahr erst Anfang März durch Mudaus Straßen, doch die heiße Phase beginnt für die „KaGeMuWa“ ab sofort.

Nach dem Jubiläumsordensfest „66 Johr KaGeMuWa“, welches bereits im November gefeiert wurde, sowie dem „Faschenaachtertreff“ am Mittwoch stehen bei den Wassersuchern folgende Termine in dieser Kampagne an:

Samstag, 2. Februar, ab 19.53 Uhr der „KaGeMuWa Faschenaachtsstadl“ mit der Band „WildWeXXel“ in der Mudauer Odenwaldhalle; Sonntag, 3. Februar, ab 18 Uhr Kartenbestellung für die Prunksitzungen als Telefonaktion;

Freitag, 15. Februar, und Samstag, 16. Februar, jeweils um 19.31 Uhr Prunksitzung in der Odenwaldhalle; Sonntag, 17. Februar, um 14.01 Uhr Kinderprunksitzung Odenwaldhalle;

Donnerstag, 21. Februar, 19.53 Uhr „Faschenaachtertreff“; Sonntag, 24. Februar, Narrenringumzug Walldürn; Donnerstag, 28. Februar, 19.53 Uhr Ausrufung der „Faschenaacht“ an der Schule (Rathaus) mit anschließendem „Schmuutzessen“ im Sportheim TSV Mudau;

Samstag, 2. März, um 12.31 Uhr Abfahrt zum Umzug Königheim am „Großen Parkplatz“ und um 20.01 Uhr Maskenball des Musikvereins Mudau in der Odenwaldhalle; Sonntag,

3. März, ab 10.31 Uhr „Spreiselesvokaafe“ in Mudaus Gassen; Montag, 4. März, um 10.31 Uhr Rathausstürmung, um 11.31 Uhr öffentliches Sauerbratenessen in der Odenwaldhalle, 14.01 Uhr „Großer Odenwälder Rosenmontagsumzug“ mit anschließender Après-Zug-Party in der Odenwaldhalle;

Dienstag, 5. März, Auswärtsumzug „Großer Parkplatz“, 20.11 Uhr Erste Verbrennung der „Faschenaacht“, 24 Uhr Zweite Verbrennung der „Faschenaacht“;

Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr Mitgliederversammlung Förderverein und 20.30 Uhr Mitgliederversammlung. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019