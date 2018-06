„Langer Weg kommt zum Höhepunkt“

Anzeige

Feierliche Profess

Im September 2016 folgte die Feierliche Profess mit dem ewigen Gelübde im Kloster Roggenburg. Die Diakonenweihe durch Weihbischof Rainer Klug (Freiburg) in der Klosterkirche Roggenburg folgte im Oktober 2017. Seit Weihnachten vergangenen Jahres ist Joachim Geilich als Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen bei seinem Mitbruder Pater Jonas Schreyer tätig. „Meinem Ziel, Priester zu werden, kam ich erst näher, als ich das Kloster Roggenburg kennenlernte und mir war sofort klar, dass ich nie allein leben will“, so Joachim Geilich. Daher kam es für ihn nicht in Frage, Weltpriester zu werden. Die Roggenburger Gemeinschaft ist pastoral ausgerichtet. Dem Ordensgründer, dem Heiligen Norbert von Xanten, war es immer wichtig, dass man die Menschen rund um das Kloster lieben lernt und schaut, was diese vor Ort konkret an Seelsorge benötigen. Während viele andere Ordenssuchende sich strenge Regeln wünschen, gefällt Joachim Geilich an seinem Orden, dass man eine große Freiheit hat. „Die Priesterweihe ist ein Geschenk von Gott persönlich. Das kann man sich noch so sehr wünschen, aber wenn er nicht selbst hilft, kommt man nicht weit. Priester sein ist keine kleine Aufgabe und wird mich sicher immer wieder fordern“, sagt Joachim Geilich.

Ab der Priesterweihe wird der Jungpriester als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen bleiben, in der er bereits als Diakon tätig war. „Ein langer Weg kommt nun zu seinem Höhepunkt und so freue ich mich sehr auf die Weihe und die Primizen.“ L.M.

