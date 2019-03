Lebendiger Verein mit gesunden Strukturen

Scheidental.Als Synonym für Zuverlässigkeit, Vereinstreue und als Vordenker begleitete Wolfgang Hofmann beim VfR Scheidental die Ämter des Schriftführers (1969-1972), stellvertretenden Vorsitzenden (1972-1976), Spielausschussvorsitzenden (1976-1982), Vorsitzenden (1982-2002) und Beisitzer als Ehrenbeauftragter (seit 2002). Als „Urgestein“ des Vereins wurde der Ehrenvorsitzende nun im Rahmen der Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zur Linde“ für seine 50-jährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.

Wie Vorsitzender Frank Brenneis in seiner Laudatio betonte, sei der bereits mit zahlreichen Vereins- und Verbandsehrungen bedachte Funktionär maßgeblich für die stete Aufwärtsentwicklung des VfR mitverantwortlich. In seine Zeit fallen der Bau des Sportheims, die Sportanlage mit Spielfeld, Trainingsplatz, Kinderspielplatz und Festplatz sowie die Gründungen der Damengymnastik und die Kinderspielgruppe. Der Hofmann gelte ebenso wie alle weiteren Geehrten als Vorbild für die Jugend.

Ehrennadeln überreicht

Die Vereinsehrennadel in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft überreichte der Vorsitzende an Angelika Brenneis, Jennifer Brenneis, Rafael Dendera, Luisa Herkert, Jana Hofmann, Doris Marquart, Dominik Prinz, Oliver Schäfer, Manuela Scheuermann, Michaela Scheuermann und Irena Scholl. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Regina Brenneis, Ilse Galm, Peter Haas, Albert Münch, Birgit Münch, Jürgen Schäfer, Michaela Schäfer, Jürgen Schölch, Anja Schwab, Joachim Schwab, Martina Schwab und Tanja Zimmermann. Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Herbert Haas und Ingrid Scheuermann, sowie für 50-jährige Mitgliedschaft Manfred Galm, Bruno Hofmann, Hubert Link, Reinhold Scheuermann und Klaus Schork mit Ehrennadeln geehrt.

Vorstand für Breitensport Inge Schork berichtete für die Abteilungen Kinderspielgruppe, Kinderturngruppe, Aerobicgruppe, Senioren- und Damengymnastik. Gerhard Scheuermann erinnerte an die Aktivitäten der Männergymnastikgruppe. Wie Inge Schork ausführte, seien im Bereich des Breitensports derzeit 90 Mitglieder im Alter von drei bis 83 Jahren im Gymnastikraum des Sportheims oder im ehemaligen Rathaus aktiv. Ein besonderer Dank galt den qualifizierten Übungsleitern für ihr Engagement und Gerlinde Hofmann für ihre Organisation der Sportheimreinigung.

Über einen funktionierenden Trainings- und Spielbetrieb bei den Fußballern berichteten die Vorstände Christian Scheuermann und Erwin Haas sowie für die Juniorenmannschaften Torsten Dietrich, ehe sich Marco Scheuermann als Vorstand Sportheim und Sportanlage bei der Gemeinde Mudau für ihre Sportförderung bedankte.

Gepflegte Sportanlage

Dank der Mithilfe zahlreicher Mitglieder wurden wieder einige Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt, die sich im gepflegten Erscheinungsbild der gesamten Sportanlage widerspiegeln. Aus der Jugendabteilung wurde mitgeteilt, dass der VfR im Bereich der Junioren ein Teil der Spielgemeinschaft der Gemeinde Mudau sei, wofür sowohl Betreuer als auch der Verein durch die Bereitstellung des Sportgeländes ihren Beitrag leisten.

Vorsitzender Brenneis berichtete, dass der VfR derzeit von 351 Mitgliedern getragen werde und Dank der guten Arbeit des gesamten Vorstandsteams eine zukunftsweisende und fundierte Vereinsarbeit geleistet wurde. Da der langjährige Kassenwart Vinzens Schäfer auch aufgrund der gelungenen Veranstaltungen über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete und Jürgen Schölch für die Kassenprüfer keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatte, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Vor der Jahreshauptversammlung des Fördervereins wurde in den Grußworten der Gäste der VfR Scheidental als ein lebendiger Verein mit modernen, gesunden und zukunftsfähigen Strukturen bezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde das breitgefächerte Angebot im Breitensport. Mit Hinweis auf das große Sportfest vom 19. bis 22. Juli fand die Versammlung ihr Ende. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019