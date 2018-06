Legendenspiel-Erlös wird verteilt

Anzeige

Mudau.Seit dem Sportevent im Odenwaldstadion mit dem Spiel der FC Bayern-Legenden gegen eine Odenwaldauswahl sind mehrere Wochen ins Land gezogen. Zwischenzeitlich konnte das Projekt abgerechnet und die jeweiligen Spendensummen ermittelt werden.

In Abstimmung mit dem FC Bayern München wird die Spendenübergabe im Rahmen des TSV-Sportfestes am Sonntag, 1. Juli, um 11.30 Uhr im Odenwaldstadion an die Vereine beziehungsweise Institutionen „Ambulanter Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis“, „Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen Buchen“ und die „Special Olympics“ der Johannes Diakonie Mosbach erfolgen.