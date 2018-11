„Live-Kult-Rock-Nacht“ des Motorradclubs begeisterte

Mudau.Am „Abrocken“ in der Odenwaldhalle war die Fangemeinde der Mudauer Band „Borderline“, die für gute Stimmung bei den rund 340 Partygästen der schon traditionellen „Live-Kult-Rock-Nacht“ des Motorradclubs Mudau sorgte.

Die meisten waren zusammen mit der Band rund 30 Jahre älter geworden, was jedoch der Beweglichkeit beim Tanzen und dem Temperament beim Mitsingen und Mitklatschen keinen Abbruch tat.

Fox und Stehblues auf einer proppenvollen Tanzfläche haben ebenso wenig an Reiz verloren wie Dopsi, Whiskey-Cola, Korea, Käse-Igel und eine Musik, die zum Mitsingen und -grölen einlud. Musik, die einen mitreißenden Rhythmus hat, vor allem wenn sie von einer so genialen Band präsentiert wird, die echte Begeisterungsstürme auslöste. Zwar steht „Borderline“ nur noch für eine limitierte Anzahl an Konzerten zur Verfügung, doch die sind – wie die „Live-Kult-Rock-Nacht“ einfach gigantisch.

Die Band setzte sich am Samstag zusammen aus Jutta Hauk (Gesang), Clemens Hauk (Keyboard), Paul Moser (Gitarre, E-Gitarre, Gesang), Siegfried Grimm (E-Bass), Georg Moser (Gitarre, Mundharmonika) und Uwe Juszczak (Schlagzeug, Gesang). Sie begeisterten ihre große Fangemeinde mit Stücken wie „Another Brick in the Wall“, „We don’t need no education“, Spider Murphy „Proud Mary“ (CCR), „99 Luftballons“ von Nena, „Let it rain“ (Amanda Marshall), „Summer of 69“ (Brian Adams) und „Unchain my heart“ (Joe Cocker). Licht und Ton lagen in den bewährten Händen des „Dream Teams“. Entsprechend war die Stimmung. Mitsingen war nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Beifall „ohne Ende“ und eine lange Liste an Zugabe-Wünschen hielt Borderline um einiges länger auf der Bühne als geplant. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018