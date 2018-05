Maiandacht zum Jubiläum der Kapelle

Anzeige

Die Kapelle in der „Schloßauer Hohl“ am Kinzertweg, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Kirchengemeinde feiert das Jubiläum am morgigen Sonntag mit einer Maiandacht.

Mudau/Schloßau. Es ist dies die dritte Kapelle, die vom damaligen Pfarrer Johann Buchdunger in drei aufeinander folgenden Jahren errichtet wurde. Diese Kapelle sollte eigentlich weiter draußen am „Boppenäckern-Rundweg“ errichtet werden, was aber letztendlich aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar war. Somit wurde die Kapelle am Hang des Hohlweges durch einheimische Männer gebaut.

Pfarrer Buchdunger fand für den Bau der Kapellen immer wieder Handwerker aus dem jeweils nächstgelegenen Schloßauer Dorfteil, welche die Arbeiten an den Kapellen ehrenamtlich ausführten.