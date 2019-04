Menschliches Miteinander im Mittelpunkt

Mudau.„Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das kostbarste, was er im Leben besitzt – ist die Familie“: Getreu diesem Zitat von Adolph Kolping als katholischer Theologe und Gründer des Kolpingwerkes trafen sich die Mitglieder der Mudauer Kolpingfamilie im Gasthaus „Rose“, um gemeinsam das vergangene Vereinsjahr Revue passieren zu lassen.

Nach dem von Heidi Trunk und Martina Mai vorbereiteten Wortgottesdienst freute sich Thomas Streun vom Leitungsteam über die gute Resonanz der Mitglieder und entbot Präses Pfarrer Klaus Vornberger einen besonderen Willkommensgruß.

In seinem Rückblick erinnerte er an die Teilnahme in der Pfarr- und Klosterkirche Roggenburg anlässlich der Priesterweihe von Frank Geilich (Frater Joachim). Knapp einen Monat später feierte man dessen Heimatprimiz in der heimischen Pfarrkirche mit zahlreichen Fahnen- und Bannerabordnungen sowie einem Festzug. „Die ausgebuffte Rentner WG“ unter der Regie von Klaus Schork wurde durch die Theatergruppe dreimal bei gutem Erfolg auf die Bühne gezaubert.

Auch die noch junge Jugendtheatergruppe mit der Theaterpädagogin Ann-Kathrin Schneider hatte mit dem selbst kreierten Theaterspiel „ZeitSpiel“ eine tolle Resonanz zu verzeichnen. Großzügig unterstützt wurde man hierbei durch die „Susanne und Joachim Schulz Stiftung“ und die Bürgerstiftung Mudau. Weiter erinnerte Streun an den kulturellen badischen Abend in der Odenwaldhalle, den Wortgottesdienst im Rahmen des Kolpinggedenktages durch die Jugendtheatergruppe und die SeSoSingers.

Schriftführerin Martina Drabinski berichtete über den Patronatstag mit Gottesdienst, die Familienwanderung nach Rumpfen, die Maiandacht an der Fatimakapelle mit über 70 Teilnehmern, an die Inhalte der Versammlungen und an die Präsenz bei diversen Veranstaltungen.

Hannah Ohlsen und Emma Trunk-Ekanayaka erinnerten an die Aktivitäten der Jugendkolpinggruppe mit Veranstaltungsbesuch in Frankfurt, die Teilnahme an der Kinderprunksitzung in Mudau und die gut frequentierte „Theaterwerkstatt“.

Für die Kolpingfrauen berichtete Silke Münch über das Kuchenbacken mit Erlösspende an den Verein „Transplant-Kids“, welche die Kolpingfamilie von 540 auf 1000 Euro aufgestockt hat, und über die geselligen Zusammenkünfte.

Ralf Haas konnte im Anschluss über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichten. So hatten die Kassenprüfer Klaus Schork und Stefan Galm keine Probleme, eine korrekte Buch- und Finanzverwaltung zu bestätigen. Abschließend dankte Pfarrer Klaus Vornberger der Kolpingfamilie für ihre gemeinnützigen Aktivitäten und die Erhaltung der Grundideale von Adolph Kolping mit dem menschlichen Miteinander im Mittelpunkt. L.M.

