Mit 1045 Mitgliedern stärkster Verein

Ehrungen und Wahlen standen neben den Berichten im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der 1045 Mitglieder starken und knapp über 30 Jahre alten TSG Reisenbach/Mudau.

Reisebach. „Turnen ist Vielfalt und mehr als Sport. Daher werden wir auch künftig eine vernünftige Balance zwischen Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport sicherstellen“, so die Vorsitzende Anette von Wedel im Beisein zahlreicher Mitglieder und Gäste. Nach ihrem Dank an alle, die sich im Berichtszeitraum für die Inhalte und Interessen des Vereins eingesetzt hatten, erinnerte sie in ihrem Rückblick an die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Vereins und dankte besonders den Gemeinden und den Ortsverwaltungen im gesamten Umfeld von Mudau für die Bereitstellung der zahlreich benötigten Sportstätten und guten Sportförderung.

Ehrungen und Wahlen bei der TSG Reisenbach-Mudau Zur Freude aller konnte die Vorsitzende die Mitglieder Thomas Dippert, Ina und Renate Schmitt, Anja, Jutta, Linda und Matthias Hauk, Gaby und Simon Dambach, Eva-Maria Horn, Kaycee Reichert und Silvia Frank-Müller für ihre 25-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel auszeichnen. Für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden Josefine Schäfer, Lina Meixner, Julica Gramlich, Jette Frankenberger, Chiara Balles, Anika Aumüller, Liv Frankenberger, Sophia Mechler, Milena Sauer sowie Franziska Farrenkopf. Mit einstimmigem Votum brachten die anschließenden Neuwahlen zum Vorstand folgendes Ergebnis: Vorsitzende Anette von Wedel, stellvertretende Vorsitzende Katja Schäfer, Schatzmeister Stefan Galm und Schriftführerin Christa Hartl. Ressort Öffentlichkeit Christine Söhner, Ressort Freizeit- und Gesundheitssport Theo Grimm, Ressort Wettkampfsport Gabi Schäfer, Aktivenvertreterin Petra Moser. Der neue Jugendvorstand setzt sich zusammen aus Jugendleiterin Pia Moser, Stellvertreterin Lena Farrenkopf, Kassenwartin Ina Moser und Schriftführerin Lina Meixner. Weiter gehören dazu: Ressort Öffentlichkeit Pia Moser, Ressort Wettkämpfe Ilka Schäfer, Ressort Freizeit Hanna Kugler und Beisitzerin Dorothee Fischer. L.M.

Mit 33 ehrenamtlich tätigen Übungsleitern und zahlreichen Helfern biete man Bewegungsprogramme in verschiedenen Gruppen an, betonte die Vorsitzende. So im Eltern-Kind-Turnen mittwochs (Vera Walter, Kassandra Walter, Sarah Weis), im wettkampforientierten Geräteturnen, weiblich, montags, dienstags, freitags (Gabi Schäfer, Pia Moser, Lena Farrenkopf, Stefanie Frankenberger, Lisa Moser, Katja Schäfer, Hannah Späth, Vicky Walter, Chiara Müller, Hannah Kugler, Laura Hoffmann), nichtwettkampforientierten Turnen für Kinder und Jugendliche mittwochs (Dorothee Fischer, Annika Emmerich, Ilka Schäfer, Leonie Kern), Hip Hop Tanz donnerstags (Jana und Lisa Blase, Hannah Kugler, Talea Röser), Bubenturnen freitags (Gabi und Ilka Schäfer), Spaß an Bewegungsstunde (Paula Wels, Pia Sigmund), Tanztiger montags (Julia Pittner), Zirkeltraining und Entspannungsgymnastik (Uschi Schwab, Bettina Brenneis, Julia Pittner), Seniorensport (Dorothea Köhler), Fitness-Mix (Veronika Knapp, Wassergymnastik (Anja Hofmann), Männersport (Julia Pittner), Bunte Fitmix-Stunden (Anette von Wedel), Frauenturnen (Martina Friedel, Dorothea Köhler), Yoga (Karin Ried-Ziegler), Sportabzeichenabnahme (Miriam und Lea Schäfer, Otto Czech, Christine Söhner).