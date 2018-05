Mitglieder beschlossen Fusion mit Mörschenhardt

Anzeige

Siegbert Schäfer berichtete in seiner Funktion als Jugendwart unter anderem über die 14 Übungen, die Teilnahme am Indiaka-Turnier in Mudau sowie an den Jahreshauptversammlungen in Mörschenhardt und Donebach. Ein besonderer Dank des Jugendwartes galt dem Förderverein für sein Engagement in Sachen Jugendförderung. Einen hohen Anteil am Zustandekommen der Aktivitäten in der vor 17 Jahren gegründeten Jugendabteilung hatten zudem Martin Gramlich, Klaus Hilpert, Philipp Scheuermann und Patrick Henych, denen hierfür besonders gedankt wurde.

Bei einer Enthaltung zeigte man sich einverstanden mit der Zusammenlegung der Wehren Donebach und Mörschenhardt zur Stabilisierung der notwendigen Tagesstärke, wobei entsprechend der Erläuterung von Gesamtkommandant Peiß beide Abteilungen erhalten werden können. Jedoch unter einem Zugführer, wie er hinzufügte. Bevor man sich zum geselligen Teil des Abends zusammensetzte, wurde in den Grußworten der Gäste die zukunftsweisende Entscheidung befürwortet, die engagierte Jugendförderung betont und die enge Einbindung der Donebacher Wehr sowohl in das Gemeinwesen als auch in die Gesamtwehr Mudau gewürdigt. L.M.

