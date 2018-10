Mitglieder des Vorstands gewählt

Reisenbach.Die Teilnehmer der Flurneuordnung in Reisenbach treffen sich zur Wahl des fünfköpfigen Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft am Montag, 29. Oktober, um 20 Uhr in die alte Schule in Reisenbach.

Während der Flurneuordnung kann nicht jeder einzelne Teilnehmer zu den Angelegenheiten gefragt werden, die das ganze Gebiet der Flurneuordnung betreffen. Deshalb werden Ansprechpartner gebraucht. Für jedes Mitglied des Vorstandes wird ein Stellvertreter gewählt. Somit sind insgesamt zehn Personen zu wählen. Mindestens ein Vorstandsmitglied und ein Stellvertreter dürfen keine Eigentümer oder Erbbauberechtigte im Flurneuordnungsgebiet sein. Sie müssen unbeteiligt sein.

Wahlvorschläge können noch bis zum 26. Oktober beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung, Präsident-Wittemann-Straße 16, in 74722 Buchen, oder per E-Mail (PoststelleNeckar-Odenwald-Kreis@lgl.bwl.de) eingereicht und am Wahlabend vorgebracht werden.

