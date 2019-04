Mitglieder meisterten sieben Einsätze

Reisenbach.Insgesamt sieben feuerwehrtechnische Einsätze hatte die Abteilungswehr Reisenbach im vergangenen Jahr zu meistern, darunter ein Brandeinsatz in Unterscheidental an einer Heizung, ein brennender Baum infolge eines Blitzeinschlags, eine Personensuche in Steinbach und die Bekämpfung eines Misthaufenbrandes. Daran wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung erinnert.

Engagement gewürdigt

Abteilungskommandant Rainer Schäfer zeigte sich aufgrund der guten Resonanz bei der Versammlung erfreut und dankte eingangs seines Rechenschaftsberichtes allen, die sich für die Belange der Wehr eingesetzt hatten. In seinem Bericht wurden die zehn Übungen mit Ersthelferkurs mit dem DRK, die Frühjahrsübung am Sportheim und die Herbstabschlussübung mit der Abteilung Scheidental bei der Bundeswehr in Reisenbach in Erinnerung gebracht.

Außerdem thematisierte er die Inhalte der Ausschusssitzungen, das Maibaumstellen mit Absperrdienst, den Parkplatzdienst bei einem Fußballspiel und die Absicherung beim Martinsumzug.

Zur Verbesserung der Einsatzleistung besuchte Philipp Steigleder den Sprechfunkerlehrgang. Für die Ausbildung kann die Wehr zurückgreifen auf: 28 Truppmann, acht Truppführer, 25 Funker, sechs Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger, drei Gruppenführer, drei Jugendleiter und zwei Führerscheininhaber mit CE. Der Personalstand beträgt 29 Aktive, zehn Alterskameraden und 13 Mitglieder in der Jugendwehr. Präsenz zeigte man, so der Abteilungskommandant weiter, auch bei den Feuerwehrfesten befreundeter Wehren.

In vielen Bereichen aktiv

Zusammen mit den örtlichen Vereinen habe man eine Fastnachtsveranstaltung durchgeführt und eine Weihnachtsfeier sowie den regelmäßigen Dämmerschoppen angeboten. Neun Jungen und vier Mädchen bilden die Jugendwehr, berichtete Jugendwart Nicolai Böhle. In Erinnerung rief er die 24 Übungsabende, die Teilnahme am Dreiländertreffen, die Abnahme der Jugendflamme, die Fackelwanderung anlässlich der Jahresabschlussfeier und die Teilnahme am Gemeindeturnier.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete im Anschluss Kassenwart Steffen Banschbach und so konnten die Kassenprüfer Manfred Link und Gerd Gröschl ohne Probleme die Entlastung beantragen, die durch die Mitglieder einstimmig gewährt wurde.

Grußworte

In den Grußworten wurde besonders die länderübergreifende Bedeutung der Reisenbacher Feuerwehr hervorgehoben, der gute Ausbildungs- und Ausrüstungsstand und die anerkannt feste Einbindung in die Gesamtwehr gewürdigt.

Zum Abschluss der Versammlung stellte Abteilungskommandant Schäfer den Übungsplan vor und warb für die Teilnahme an Lehrgängen. L.M.

