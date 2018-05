Münch als Vorsitzender im Amt bestätigt

Anzeige

Mudau.Die Mitglieder des Motorradclubs Mudau trafen sich “ zur Mitgliederversammlung mit Wahlen. Vorsitzender Michael Münch dankte dabei allen, die sich für den Verein eingesetzt haben. Vorsitzendem „Gipser“ oblag es, im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder besonders an Gründungsmitglied Andreas Möbius zu erinnern.

Schriftführerin Sonja Schell ging auf die Veranstaltungen sowie Vorstandssitzungen ein. Dann erinnerte der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht unter anderem an die Teilnahme am Vereinsvergleichschießen mit sechs Mannschaften und den Gewinn des Wanderpokals, an die Präsenz am Laurentiusmarkt und Tanz mit „Borderline“ sowie an die Motorradtreffen in Allfeld, Schopfloch und Hollfeld.

Im Anschluss berichtete Peter Püchner über einen zufriedenstellenden Kassenstand, ehe Iris Späth dem Schatzmeister eine korrekte Finanzverwaltung und dem Vorstand eine gute Arbeit bescheinigt hatte. Die Entlastung erfolgte einstimmig.