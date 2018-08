Nach 30 Jahren wieder getroffen

Anzeige

Mudau.Die Abschlussklasse der ehemaligen Grund- und Hauptschule Mudau von 1988 feierte nach 30 Jahren Klassentreffen. Mudau war auch der Ort der Zusammenkunft, bevor es auf einer gemeinsamen Wanderung ins Donebacher Sportheim zum Brunchen ging. Nach der köstlichen Stärkung ging es mit dem Bus weiter nach Miltenberg. Ein legerer Stadtbummel und eine Schifffahrt auf dem Main ließen jede Menge Zeit für nette Gespräche.

Mit dem Bus ging es am späteren Nachmittag wieder zurück nach Mudau, wo man sich im Gasthof „Zur Pfalz“ mit weiteren Schulkameraden sowie mit einigen Lehrern traf, um sich beim Abendessen auszutauschen. Bei hochsommerlichen Temperaturen schwelgte man bis in die späten Abendstunden in Erinnerungen und erzählte so einige Anekdoten aus der Schulzeit. Beim Abschied war man sich einig: So ein klasse Treffen muss man unbedingt bald wiederholen.