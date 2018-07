Neue Gedanken zu einem wichtigen Thema

Anzeige

Szenische Collage entwickelt

Weiter betonte Heidi Trunk in ihrer Einführung, dass für die entstandene szenische Collage eine Szenenabfolge entwickelt wurde, in der literarische Texte, eigene Gedanken und frei erfundene Szenen eingebunden wurden. Dabei wurden die Charaktere auf eine mal absichtliche, mal unabsichtliche Zeitreise geschickt und kehrten am Ende wieder in die Gegenwart zurück, wo sie nun bewusster über ihre Zeit verfügten.

Ein besonderer Dank von Heidi Trunk galt namens der Mudauer Kolpingfamilie und der Jugendgruppe der Joachim & Susanne Schulz-Stiftung für die großzügige Projektunterstützung, Ann-Kathrin Beyersdorfer für ihr überdurchschnittliches Engagement mit den jungen Schauspielern, die ihre Sache hervorragend gemeistert hatten, und den Helfern vor und hinter der Bühne. Als Darsteller gefielen Tom Alagie, Anna-Maria Albert, Tanja Brenneis, Hannah Frank, Maxim Ihrig, Ricardo Korger, Saskia Linz, Mia Rechner, Emma Trunk Ekanayaka, Gordon Trunk Ekanayaka und Nic-Paul Schwab, Regie Ann-Kathrin Beyersdorfer, Regieassistenz Carolin Linz und Kerstin Rechner, Bühnengestaltung Christine Lorenz und Thomas Streun. L.M.

