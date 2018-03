Neuer Dorfplatz als Mittelpunkt des Geschehens

Anzeige

Schloßau.„Der ,Verein Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach’ hat in den 15 Jahren seit seiner Gründung seine Aufgabe stets darin gesehen, heimatbezogenes Brauchtum und kulturelle Güter zu erhalten, herzustellen und zu pflegen, ohne dabei die Gegenwart und die Zukunft aus den Augen zu verlieren“. Mit diesen Worten bezeichnete der Vorsitzender Dr. Edmund Link den Inhaltsgedanken des Vereins im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Hirsch“.

Die hohe Bedeutung des Vereins für die Gesellschaft und die örtliche Gemeinschaft wurde auch in den Grußworten deutlich, in denen Bürgermeister Dr. Rippberger unter anderem sagte: „Was will die Gemeinde mehr als solch einen Verein, der Ideen entwickelt, sich das Geld dafür besorgt und schließlich die Maßnahmen auch noch umsetzt. Und das alles zugunsten der Ortschaften Schloßau und Waldauerbach.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Ortsvorsteher Herbert Münkel, der die Aktivitäten des Vereins und die harmonische Zusammenarbeit würdigte und die in Planung befindliche bessere Ortsbeschilderung in baldige Aussicht stellte. Thomas Müller ging in seiner Funktion als Schriftführer detailliert auf die Inhalte der Vereinsarbeit ein. Resümierend erinnerte er an die Umsetzung des neuen Dorfplatzes in der Mörschenhardter Straße, der in viel Eigenleistung und der tatkräftigen Unterstützung des Vereins zu einem Dorfmittelpunkt mit einem Gedenkstein für Bruno Trunk und einer Sitzbank wurde. Weiter erinnerte der Schriftführer an die Sanierung des „Härdebrunnens“ in Schloßau, die Feier zum 15. Vereinsjubiläum, die Herstellung des neuen Mudauer Jahrbuchs, den Verkauf der Heimatbücher, die sehr gut angenommene Führung einer Reisegruppe zum Thema „Römer“ und die sich großer Beliebtheit erfreuenden geselligen Abende.

Das „Parforcehorn-Ensemble“ habe sich sehr gut entwickelt und vertrete die Vereinsfarben positiv bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Müller berichtete zudem über den Beitrag zur Seniorenfeier sowie den weiteren Ausbau des Vereinsarchivs (aktuell 5200 historische Aufnahmen und 113 Filme) und des Internetauftritts. Seinen Bericht schloss er ab mit der Vorschau auf anstehende Aktivitäten wie Vorträge, Wanderungen, Führungen und den Waldgottesdienst. Weitere Einblicke in die umfassende Vereinsarbeit gaben die Berichte von Marianne Mechler und Walter Herkert, unter anderem über die Sammlung von historischem Liedgut sowie die Umsetzung neuer Ideen wie zum Beispiel über den geplanten Ortskalender. Der Vorsitzende Link berichtete über die Schwerpunkte des „Odenwälder Parforcehorn-Ensembles“.