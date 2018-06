Neues Baugebiet bereits geplant

Anzeige

Vor über 25 Jahren rollten auf dem Mudauer „Tauenberg“ erstmals die Bagger. Mit der Abnahme des fünften Bauabschnitts steht das Gebiet „Brückengut III“ vor seinem endgültigen Abschluss.

Mudau. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger verkündete am Donnerstagnachmittag voller Stolz bei der Bauabnahme beim ehemaligen Grillplatz, dass von 15 erschlossenen Bauplätzen bereits fünf weg sind. „Das Brückengut ist eine Erfolgsgeschichte für Mudau“, so Rippberger. 768 000 Euro investierte die Gemeinde im fünften Bauabschnitt in den Straßenbau, die Beleuchtung, Kanalisation, Wasserleitungen und die Umbettung der Förderleitung.

Bis zu 1200 Quadratmeter groß

Die Bauplätze mit Größen von 700 bis 1200 Quadratmetern seien dem Bürgermeister zufolge ein klarer Vorteil gegenüber den kleineren Bauplätzen in den Städten. Rippberger: „Wir haben alles dafür zu bieten, dass die Leute hier bei uns bleiben.“ Nur mit einer guten Infrastruktur könne man bewirken, dass die Bevölkerung hierbleibe und wachse.